Zoveel Tesla Semi’s gaan bier bezorgen

Die zijn alvast op tijd voor de vrimibo.

Tesla vangt de laatste tijd orders alsof het niets is. Sinds de tokkie-keten Walmart de elektrische dans opende met een bestelling van 15 Semi’s, zijn er intussen al meer dan 200 trucks bijgekomen. Sterker nog, dat was vorige week al het geval toen DHL er nog eens 10 wilde hebben. Zelfs in Nederland valt het bakbeest in de smaak; het binnenlandse BREYTNER is de eerste die het gevaarte hiernaartoe laat verschepen.

Nu een aantal grootheden de stap durven te wagen en daarmee bevestigen dat ook zij een milieuvriendelijke toekomst tegemoet willen gaan, volgt de een na de ander. Gisteren hoorden we van Anheuser-Busch, de brouwer achter biergigant Budweiser, dat zij maar liefst 40 Tesla Semi’s hebben besteld. Volgens het bedrijf is het een van de zetten om hun ecologische voetafdruk met 30 procent te verkleinen voor 2025. Hoewel het nog een relatief klein gedeelte van hun vloot betreft, is het in ieder geval positief dat dergelijke grootmachten überhaupt de stap willen zetten.

Naast Budweiser bevestigde ook Sysco, de grootste voedselleverancier ter wereld, dat ze hun vrachtwagenpark uit gaan breiden met Tesla Semi trucks. Het bedrijf overtrof de order van Budweiser met 10 trucks en bestelde er in totaal 50. Hier geldt eveneens dat het nog een marginaal gedeelte van het totale aantal trucks betreft; de vloot van Sysco omspant al met al zo’n 7.000 vrachtwagens.

Slaan we aan het rekenen, dan is in ieder geval zeker dat Tesla hier aardig aan verdient. Een vijftigtal trucks levert het bedrijf zo tussen de $ 7.5 miljoen en $ 10 miljoen op. Maar er moeten uiteraard nog veel en veel meer orders bijkomen voordat we het een succes kunnen noemen.