Mercedes: “Verstappen pleegde tactische overtreding”

Mercedes legt de schuld voor de klapperrrrrrr van de week neer bij onze held Max Verstappen.

Na twee klinkende thuiszeges in anderhalve races voor Verstappen, was de verwachting voorafgaand aan dit weekend dat Hamilton en Mercedes terug zouden slaan. Aan het eind van de rit heeft Mercedes weliswaar wat meer punten bij de constructeurs gescoord. Maar het is Max Verstappen die in het klassement voor coureurs weer twee puntjes gepakt heeft op Lewis Hamilton.

Mocht je de race niet gezien hebben: dit komt niet omdat Verstappen vierde werd en Hamilton vijfde. Verstappen had gisteren na de sprint kwalificatie al twee puntjes te pakken. In de race scoorden de twee titelpretendenten beiden zero points. Het ging namelijk voor de tweede keer dit jaar kablabber tussen de grootste houwdegens in de koningsklasse.

In tegenstelling tot bij de race in Silverstone, heeft de wedstrijdleiding tijdens de race geen straffen uitgedeeld. Het is dan ook moeilijk om direct een schuldige aan te wijzen. De twee kemphanen moeten hun verhaal doen bij de stewards. Maar achteraf is de voorzichtige consensus dat het ofwel een race incident is, ofwel een ietsje-pietsje meer de schuld van Max dan die van Lewis *duikt weg*.

Mercedes-baas Toto Wolff weet het in ieder geval wel. Na het zeggen dat hij vindt dat de teamleden eigenlijk niks moeten zeggen omdat ze altijd bevooroordeeld zijn, legt hij de schuld duidelijk bij Max Verstappen neer. In gesprek met Sky Sports F1 zegt Toto:

Ik zou zeggen, als het voetbal zou zijn zou je het een tactische overtreding noemen. Hij wist dat Lewis waarschijnlijk de race gewonnen had als hij daar voor hem zou blijven rijden. Toto Wolff, heeft objectief gezien ongeveer 5.267 petten op in de F1

Toto’s evenknie bij Red Bull Christian Horner werd vervolgens geconfronteerd met de uitspraak van Wolff. De Brit gaf hierop te kennen het te betreuren dat Toto het woord ‘tactische overtreding’ gebruikt. Zelf ziet hij het puur als een race incident. Max had minder risico kunnen nemen, Lewis had meer ruimte kunnen geven, aldus Horner. Hoe de stewards oordelen, zien we vanavond. Wat we in ieder geval wel weten, is dat Garry Connolly dit weekend deel uitmaakt van het panel…