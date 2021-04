Red Bull: "Moesten motor Verstappen terugschroeven" - Autoblog.nl

Red Bull heeft aangegeven dat het de motor van Max Verstappen een beetje terug moest schroeven afgelopen zondag.

Het is officieel, Max Verstappen wordt wereldkampioen. Afgelopen weekend won onze Max immers al bijna de Grand Prix van Bahrein. Ternauwernood wist oude vos Lewis Hamilton onze held nog achter zich te houden. Dat was even een dompertje, maar de echte kenners hadden genoeg gezien. Max RB16B was in de eerste race van het jaar sneller dan de W12. De enige vraag is nu nog of dat zo blijft. We weten dat Mercedes in het verleden ook al eens in no-time oplossingen vond voor problemen met nukkige auto’s.

De gedachte dat Red Bull zelf ook nog wat achter de hand heeft is in dat opzicht wel prettig. Gelukkig bedient Helmut Marko ons wat dat betreft op onze wenken. De markante Oostenrijker doet een week na dato uit de doeken dat Red Bull wat problemen had tijdens de eerste race. Zo hadden zowel Max als Perez inderdaad problemen met het diff in de eerste fase van de race, waar Max al over riep op de radio. Volgens Helmut kostte dat zo’n drie tienden per ronde. Hierdoor werden de achterbanden te warm en kon het benodigde gaatje naar Hamilton niet geslagen worden.

Maar dat is nog niet alles. Later in de race werd de Honda krachtbron achter Max’ rug kennelijk een beetje te warm. Daarom is deze op dat moment wat terugschroefd. Ondanks het power deficiet kwam Max zoals we gezien hebben alsnog in de buurt van Hamilton. Dat biedt dus hoop voor de toekomst, maar ook een beetje vrees. Hoe zit het dan namelijk met de betrouwbaarheid van Honda’s PU, vraagt de kritische journalist van Motorsport-Total. Helmut maakt zich geen zorgen:

Alle problemen die we hadden zijn softwarematig op te lossen. Bij Perez is er ook een accu vervangen voor de race, wat waarschijnlijk de reden was dat hij stilviel voor de start. Hij heeft dat overigens zelf op sensationele wijze professioneel opgelost. Maar het is niks in de hardware, het zijn allemaal dingen die we met updates denk ik op kunnen lossen. Helmut Marko, vindt software belangrijker dan soft skills

