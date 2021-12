Dit waren de populairste autokleuren van 2021

Met kleuren bedoelen we dan ‘kleuren’ in de breedste zin van het woord.

In de begintijden van de auto kon je maar één kleur kiezen, en dat was zwart. Tegenwoordig kun je bij de meeste modellen genoeg leuke kleuren kiezen. Dan moeten klanten dat wel doen. Helaas kiezen mensen toch nog veel te vaak saaie kleuren.

Hoe het er anno 2021 precies voor staat met de autokleuren weten we dankzij lakfabrikant Axalta. Zij hebben namelijk weer hun jaarlijkse rapport gepubliceerd met de populairste kleuren wereldwijd. Dit doen ze al een tijdje, want dit is al de 69ste editie.

De populairste kleur ter wereld was… tromgeroffel… wit. Maar liefst 35% van alle verkochte auto’s was uitgevoerd in wit. Had je eerder grijs verwacht? Dat is helemaal niet zo’n gekke gedachte, want in Europa was grijs inderdaad de populairste kleur. Daarin staan wij als Europeanen overigens wel alleen. Op alle andere continenten staat namelijk wit op nummer één.

Overigens is wit wel over zijn hoogtepunt heen. De populariteit van deze kleur is met 3% afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Betekent dit dat er meer kleur op de wegen komt? Nee, helaas niet. Grijs nam namelijk in populariteit toe, met een plus van 4%. Ook kozen er meer mensen voor blauw, want deze kleur ging van 7% naar 8%.

De volledig top 10 met populairste autokleuren van 2021 zag er als volgt uit:

Wit: 35% Zwart: 19% Grijs: 19% Zilver: 9% Blauw: 8% Rood: 5% Bruin/beige: 3% Groen: 1% Geel/goud: 1% Overige: <1%

Wereldwijd was er dus slechts een bedroevende 18% van de mensen die voor een echte kleur koos. Als we specifiek naar Europa kijken is de situatie niet heel veel beter:

Grijs: 27% Wit: 23% Zwart: 22% Blauw: 11% Zilver: 8% Rood: 5% Bruin/beige: 2% Groen: 1% Geel/goud: 1% Overige: <1%

Hoewel fabrikanten hun modellen altijd in frivole kleuren introduceren kiest het gros van de klanten uiteindelijk gewoon weer voor grijs, wit of zwart. Spannender dan dat kunnen we het helaas ook niet maken.

Foto: @carsofnl