Rivian doet Tesla nu wel heel erg goed na

Het is met een aan zekerheid grenzende vorm van waarschijnlijkheid niet bewust. Maar toch, Rivian doet Tesla nu wel heel erg knap na.

Elke week lezen jullie wel iets over de volgende ‘Tesla-killer’. Wij bezigen die term ook constant. Dat is overigens niet negatief, integendeel. Als iets serieus goed genoeg is om het Tesla lastig te maken, mag dat best vermeld worden, nietwaar?

Dat is met Rivian niet anders. Net als met Lucid zijn er de nodige parellen. Rivian komt uit de VS en concentreert enkel en alleen op elektrische auto’s. In veel opzichten lijkt het bedrijf erg op Tesla. Maar er zijn ook verschillen, zo heeft Rivian wat meer linkjes met de ‘gewone’ autoindustrie (ze hebben veel met Ford gewerkt) en zijn hun producten iets minder minimalistisch en kaal zoals bij Tesla.

Rivian doet Tesla na

Maar er is nu een enorme overeenkomst. Beloftes niet inlossen! Daarin doet Rivian Tesla wel heel erg goed na. Want ook Rivian heeft er moeite mee. Het gaat in dit geval om de topversies van hun pickup (R1T) en SUV (R1S). De versie met ‘Max Pack’ (niet te verwarren met onze favoriete landgenoot) zal voorlopig niet leverbaar zijn.

Dat is jammer, want bij 20% van de bestelde auto’s werd dat grote accupakket gekozen. Met dat Max Pack accupakket kun je namelijk 644 km afleggen (volgens de EPA-richtlijnen, niet de WLTP).

1 keuze

Alleen de versie met de ‘Large Pack’ zal nu gebouwd gaan worden. De reden is efficiency. Het is ook makkelijker om 5.000 bereklauwen met satésaus te maken dan 4.000 stuks én 1.000 frikandellen speciaal. Met het ‘Large Pack’ kun je alsnog meer dan 500 km afleggen.

Nu moeten we wel eventjes correct zijn: Rivian doet Tesla heel erg goed na door te laat de beloftes in te lossen. Ondanks dat Tesla veel dingen uitstelt, hebben ze uiteindelijk wél veel van hun doelen gehaald. In het geval van Rivian moet de tijd dat laten blijken. Maar tot zover gaat het Tesla imiteren Rivian erg goed af.

Via: Leblogauto.