Volkswagen zegt sorry voor racistische Golf 8-reclame

Volkswagen heeft een bijzonder slechte moment uitgekozen om met racisme in verband gebracht te worden.

21 mei kon je op onze website lezen dat Volkswagen van racisme beticht was. De aanleiding was een filmpje over de Golf 8. Een paar dagen later vond George Floyd de dood onder de knie van een Amerikaanse politieagent. Daardoor staat racisme nu meer in de schijnwerpers dan ooit tevoren. Dit is dus een bijzonder slecht moment om als fabrikant geassocieerd te worden met racisme. Daarom doet Volkswagen er nu alles aan om de schade te herstellen.

Video

In de gewraakte video was te zien hoe een reusachtige blanke hand een zwarte man die naast de Golf 8 stond wegpinkte. Je hebt niet veel fantasie nodig om hier racisme in te zien. Wat ook niet meehelpt: het café heet ‘Petit Colon’. Als je de video niet gezien heb snap je er waarschijnlijk niets van, dus bekijk hem eerst zelf maar even:

Onderzoek

Volkswagen heeft inmiddels een intern onderzoek ingesteld om te achterhalen hoe dit ooit online is gekomen. Daarvoor zijn meer dan 400 bestanden geanalyseerd en zijn er interviews gehouden met medewerkers. De conclusie: racistische intenties hebben geen rol gespeeld bij de totstandkoming van de reclame. Wel constateerden ze een gebrek aan gevoeligheid en procedurefouten.

Panel

Om een racisme-debacle in het vervolg te voorkomen neemt Volkswagen geen halve maatregelen. Het bedrijf stelt een speciaal panel met ‘diversiteitsexperts’ aan. Zij moeten alle uitingen controleren om te kijken of ze niet beledigend of discriminerend zijn. Verder zullen medewerkers training krijgen om beter rekening te houden met ethische aspecten. Ook wil Volkswagen überhaupt voor meer diversiteit zorgen in het personeelsbestand.

Excuses

Volkswagen heeft formeel zijn excuses aangeboden, bij monde van Hiltrud Werner, hoofd integriteit en juridische zaken. Zij verontschuldigd zich voor “het beledigen van mensen als gevolg van een gebrek aan interculturele ongevoeligheid”. Dit is al de tweede keer deze week dat we excuses vanuit de Volkswagen-top horen. Eerder bood Herbert Diess op persoonlijke titel zijn verontschuldigingen aan.

De conclusie dat er geen racistische motieven speelden is uiteraard geen verrassing. De grote vraag is nog wel: wat was vredesnaam dan wél de gedachte achter dit filmpje? De boodschap is namelijk volstrekt onduidelijk. Als iemand hier enige logica in kan ontdekken: laat het weten in de reacties.