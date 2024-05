In dit huis ben jij ook helemaal klaar voor een plug-in Porsche 911

Da’s wel fijn. Als de plug-in Porsche 911 straks op de markt komt, kun jij hem thuis opladen…

Een revolutie. Zo mogen we de facelift van de Porsche 911 wel noemen. Niet ondat de 992.2 er zo vreselijk anders uit komt te zien, maar wel vanwege wat er onder de motorkap gebeurt. Voor het eerst wordt de 911 namelijk een plug-in hybride.

Daarmee wordt hij niet alleen schoner, maar ook een stuk sneller. Porsche communiceerde laats al dat de nieuwe 911 zo’n 8 seconden sneller was op de Nürburgring. Zo een wil je dus, is het niet?

En we hebben er het perfecte huis voor je bij gevonden. Een huis waar je je plug-in 911 kunt opladen!

Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot

Laad je plug-in 911 gewoon thuis

Het huis staat in het rustieke Driebergen-Rijssenburg, op de Utrechtse Heuvelrug. Omringd door bossen en de Traay met zijn slijterijen en restaurantjes is onder handbereik. Het is nieuw gebouwd in 2003 en voldoet volgens de dienstdoende makelaar aan alle moderne eisen.

En je kunt er je auto opladen. In ons hypothetische geval dus de nieuwe plug-in Porsche 911. En om te zien of dat er een beetje oké uitziet, hebben we er een 991 voor je neergezet. Die lijkt behoorlijk veel op zijn nieuwere broer, dus geen probleem.

Opladen kan dus thuis, maar er zitten meer mogelijkheden aan dit huis. Zie je de lange oprijlaan? Daar kan je zoon/dochter/het heelrijk rijden met die Porscxhe, zelfs zonder rijbewijs. Want het is eigen terrein en daar mag alles!

Wij zeggen daarom “KOOP DAN”. En het kost slechts € 2.350.000,-. Geen geld voor een plek waar je je plug-in hybride kunt opladen, toch?