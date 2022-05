Bentley EV krijgt acceleratietijd van 1,5 seconde

Een EV van Bentley zou natuurlijk gewoon een luxe apparaat moeten worden, maar de CEO van Bentley kondigt een heftige acceleratietijd van 1,5 seconden aan!

Elk merk fantaseert momenteel over een baanbrekende EV die de standaard in zijn klasse moet zetten. Helemaal de luxemerken van het moment. Neem Rolls-Royce, die met hun Spectre een zeer luxueuze EV willen neerzetten. Dan kan Bentley niet achterblijven en inderdaad: er komt ook een Bentley EV aan. Dat wisten we al, maar grote baas Adrian Hallmark maakt nu wat nieuwe details bekend.

Bentley EV: in 1,5 seconde naar de 100

Ten eerste een vrij bizar detail. Je verwacht van een luxe EV dat je er lekker mee kunt zweven. Toch lijkt het erop dat Bentley het meeste gaat maken van het VAG PPE-platform, dat al bevestigd is als de basis van de nog niet nader te noemen Bentley EV. Hallmark heeft het over een sprinttijd van 1,5 seconde naar 60 mijlen per uur (96 km/u)! Anderhalf! Tel tot twee en je Bentley zit al ver boven de 100 km/u: bizar. Ook bijzonder als het Bentley gaat lukken, want rivalen in het ‘hypercar’ segment, zoals de Rimac Nevera, Tesla Roadster en Lotus Evija, hebben meer dan 1.900 pk nodig om 1,9 seconde te realiseren.

1.400 pk

Dat terwijl de Bentley EV ‘slechts’ 1.400 pk krijgt. Niet weinig, dat zal nog steeds het meeste zijn wat er in een moderne Bentley heeft gezeten, maar 500 pk minder dan de eerdergenoemde elektrische hypercars en dan ook nog eens 0,4 seconde van de acceleratie afsnoepen. Hoe en wat moet dus nog even blijken, want het klinkt bijna té vergezocht.

Geen sprintkanon

Komt ‘ie: Hallmark durft te beweren dat de Bentley EV geen sprintkanon wordt. Toch een beetje alsof Bugatti de Chiron SS 300+ naar de 490 km/u tilt en dan beweert dat topsnelheid niet uitmaakt. Hallmark bedoelt ermee dat alles onder de 2,4 seconden niet uitmaakt. “Dat is leuk voor ongeveer tien keer, maar daarna wordt je er misselijk van”. Dus krijgt de auto twee modi voor acceleratie: eentje voor die beloofde 1,5 seconden en eentje waardoor die acceleratie ‘slechts’ 2,7 seconden in beslag neemt. Overigens benadrukt Hallmark dat die acceleratietijd meer een soort ‘nice to have’ dingetje is. Mensen houden van acceleratie, ook in een luxeauto. Dus moet je die mensen de keuze geven.

We hebben dit artikel opgeleukt met afbeeldingen van een recente Bentley concept, de EXP 100 GT. Hallmark bevestigde nog niet wat voor auto de Bentley EV wordt. Het kan een luxueuze coupé à la Continental GT worden, maar ook een limousine is niet uitgesloten. Ook is de auto een toevoeging aan het huidige gamma en geen vervanger. Nog even afwachten dus. (via Automotive News Europe)