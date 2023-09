Mercedes wederom beschuldigd van sjoemelsoftware

Het is dus niet alleen Volkswagen dat stout is geweest, ook Mercedes is wederom beschuldigd van sjoemelsoftware. Houdt dit dan echt nooit op?

Het hele Dieselgate schandaal is misschien wel het beste dat de elektrische auto kon overkomen. In no time keek men ineens anders naar een diesel, wat tot voorheen de ideale zuinige auto was. Sterker nog, je kreeg van de overheid korting als je een Volkswagen Polo Bluemotion of Peugeot 308 HDI reed.

Ondanks dat Volkswagen verreweg de meeste hoon over zich heen heeft gekregen, bleek het zeker niet alleen Volkswagen te zijn dat intelligente software aan boord had. Simpel uitgelegd: middels sensoren kan een motor overstappen naar een andere modus of afstelling, al naar gelang wat je van de auto nodig hebt.

Maar die sensoren kunnen dus ook registreren dat ze in een laboratorium zijn en dan gaat de motor over op een compleet ander programma waardoor de motor erg schoon is, maar niet echt rijdbaar.

Niet alleen Volkswagen

Enfin, naast Volkswagen zijn er meerdere merken die ‘de randjes van het fatsoenlijke’ hebben opgezocht. In dit geval gaat het om Mercedes-Benz. Volgens de KBA (de Duitse transport-autoriteit) maakte Mercedes gebruik van sjoemelsoftware in de ‘BlueTec’-versie van de OM652-motor.

Deze motor moet voldoen aan de Euro 6-standaard, maar dat lukt kennelijk alleen met onjuiste software. In dit geval gaat het om temperatuurparameters. Het ligt vrij ingewikkeld, want een motor past zich wel vaker aan aan andere temperaturen.

De KBA heeft om opheldering gevraagd bij Mercedes. Die brief is onlangs gelekt en door de Deutsche Umwelthilfe (DUH, duh) alvast gepubliceerd. Zijn hadden de brief ontvangen van een anonieme klokkenluider.

Mercedes sjoemelsoftware

De OM642-motor is geleverd in enorm veel auto’s. In dit specifieke geval gaat het om de E350 BlueTec. Het probleem zit ‘m in de sensoren die – buiten laboratorium tests – te weinig AdBlue injecteert die nodig is om de schadelijke stoffen te kunnen neutraliseren.

Volgens de Deutsche Umwelthilfe is het overduidelijk dat Mercedes aan het sjoemelen is, maar het lijkt nu een beetje in het midden te liggen en mag Mercedes het ook aanpakken met software-updates.

Het is niet de eerste keer dat er diverse motoren van Mercedes onder vuur liggen. Het kostte ze al miljarden die ze overmaakten aan diverse overheidsinstanties. Ook een Nederlandse stichting is achter Mercedes aangegaan voor geld, eh, gerechtigheid!

Kortom, het lijken de naweeën te zijn, maar het is nog niet over. We houden je uiteraard op de hoogte!

Via: Reuters