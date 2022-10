Als het gaat om EV’s is Tesla groter dan Volkswagen in Duitsland.

In Duitsland koopt men voornamelijk Duitse auto’s. Jarenlang was dat het enige dat ze deden. De top 4 was voor lange altijd de Volkswagen Golf, BMW 3 Serie, Audi A4 en Mercedes-Benz C-klasse. Maar, zoals de Duitsers óók kunnen zeggen: Das war einmal.

Tegenwoordig gaat het er in autoland heel anders aan toe. Tesla is nu namelijk een groter merk dan Volkswagen als het gaat om elektrische auto’s! Maandenlang was Volkswagen namelijk marktleider op het gebied van EV’s in Die Heimat.

Tesla groter dan Volkswagen qua EV’s

Als het gaat om automerken is Volkswagen alsnog de grootste, ondanks een daling van 13%. Tesla staat op plaats zes. Op nummer 2 staat Mercedes-Benz en op nummer 3 Audi. BMW (4) en Skoda (5) staan ook nog voor Tesla. Die merken doen het echter met enorm veel modellen en varianten, terwijl Tesla het voornamelijk met 2 modellen doet, de Model 3 en Model Y. Daar werden er gezamenlijk 32.326 auto’s verkocht.

De bestverkochte auto afgelopen maand in Duitsland is dan ook de Tesla Model Y. Dit model verkoopt beter dan de Volkswagen Golf (2), VW Tiguan (3), Skoda Octavia (4) of Volkswagen T-Roc (5). De Tesla Model 3 staat op nummer 8, ruim voor de BMW 3 Serie (14), Mercedes-Benz C-Klasse (17) of Audi A4 (34).

VW geeft niet op

Volgens Volkswagen komt het niet door de vraag dat ze van de troon gestoten zijn als nummer 1 elektrische autoverkoper van Duitsland. Vanwege allerlei waardeketen-issues duurt het simpelweg te lang om de modellen te kunnen leveren. Volkswagen verwacht dat de verkopen c.q. registraties volgend jaar weer ‘op niveau’ zullen zijn. Dit terwijl Tesla een fabriek in Berlijn heeft die lekker op stoom raakt.

De elektrificatie in Duitsland schiet lekker op. 45,3 procent van alle nieuw-verkochte auto’s aldaar is elektrisch of geëlektrificeerd. In totaal zijn is 14,6 procent van alle Duitse nieuwe verkochte auto’s geheel elektrisch.

Via: Auto Evolution.