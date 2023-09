Dit is de zeldzaamste Honda van Marktplaats!

Zoek je een obscure Japanse tweezitter? Zoek dan niet verder!

Hybrides zijn tegenwoordig doodnormaal, maar rond de millenniumwisseling was dit nog een gloednieuw concept. Als je in een hybride reed was je een echte early adopter. En je was natuurlijk iemand met idealen, niet een opportunist die de auto puur koopt vanwege bepaalde fiscale voordeeltjes.

Zeg je vroege hybride, dan zeg je natuurlijk Toyota Prius. Honda was er echter ook al heel vroeg bij. Nadat de eerste Prius in 1997 in productie ging kwam Honda in 1999 met de Insight. Op sommige markten waren zij zelfs eerder.

Met zijn dichte wielkasten is de eerste Honda Insight is een bijzondere verschijning, en al helemaal in ons land. Hier is de auto namelijk nooit nieuw geleverd. Nederland werd later een hybride walhalla, maar eind jaren ’90 vond Honda het nog niet nodig om de auto hier te leveren. De Toyota Prius had in Nederland dus het rijk alleen.

De Honda Insight werd gebouwd met maar één doel: zo zuinig mogelijk rijden. De auto is daarom niet ontworpen om mooi te zijn, maar om aerodynamisch te zijn. Dat was ‘ie ook: met een Cw-waarde van 0,25 was het op dat moment de meest gestroomlijnde auto die er op de markt was.

Naast aerodynamica was ook het gewicht een speerpunt. Tegenwoordig zijn hybrides loodzwaar, maar dat wil je juist niet bij een auto die zo zuinig mogelijk moet zijn. De Insight werd daarom zo licht mogelijk gemaakt, mede dankzij het gebruik van een aluminium monocoque. Daarmee weegt de auto nog geen 900 kg.

Onder de motorkap is een 1.0 driepitter te vinden, die goed is voor 68 pk’s. Deze is gekoppeld aan een 13 pk sterke elektromotor. Deze helpt een handje bij het optrekken en fungeert bij het afremmen als generator. Oftewel: dit is eigenlijk wat we vandaag de dag een mild hybrid zouden noemen.

Waar het uiteindelijk allemaal om draait bij deze auto is het verbruik, dus dat zullen we ook even vermelden. In de praktijk kun je een gemiddeld verbruik van 1 op 26 halen (aldus Spritmonitor). Een knappe prestatie voor een mild hybrid van 23 jaar oud.

Het verbruik is natuurlijk niet de enige reden om deze auto te kopen: dit is ook een perfecte auto voor degenen die iets obscuurs willen rijden (wat niet snel of mooi hoeft te zijn). En obscuur is de eerste generatie Insight zeker, want er staan slechts 10 stuks op Nederlands kenteken.

Als je altijd al hebt gedroomd van een Honda Insight moet je dus nu je slag slaan. Dit exemplaar heeft 65.000 km op de teller staan en de verkoper vraagt er €15.999 voor op Marktplaats.