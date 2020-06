Nederlandse partij sleept Mercedes voor de rechter

De Nederlandse stichting Diesel Emissions Justice (DEJF) heeft een dagvaarding uitgebracht tegen Daimler AG vanwege de Mercedes-dieselgate.

Wat de DEJF betreft is Daimler als organisatie verantwoordelijk voor de manipulatie van software om beter uit emissietesten te komen. In detail is de aanklacht gericht tegen Daimler AG. Ook de Nederlandse importeurs en een aantal individuele Nederlandse dealers vanwege de Mercedes-dieselgate worden genoemd.

De stichting wil compensatie voor benadeelde consumenten. Volgens DEJF zijn op voertuigen van Daimler tussen 2009 en 2019 sjoemelsoftware geïnstalleerd. Het gaat hier om diesels met zowel Euro 5- als Euro 6-motoren. Volgens de DEJF zijn eigenaren van zo’n diesel een slachtoffer in deze zaak. De non-profit organisatie omschrijft het als volgt:

De schade en overlast die consumenten hebben te verduren, bestaat onder andere uit het risico dat de typegoedkeuring wordt ingetrokken waardoor de auto’s niet meer op de openbare weg mogen rijden. Andere gebruiksbeperkingen zoals inrijverboden voor “oude” diesels in grote steden, waardedaling van de auto, hogere brandstof- en onderhoudskosten, en tenslotte de frustratie en kosten voor het frequenter moeten bijvullen van AdBlue, – elke 13.000 -14.000 kilometer -, in plaats van bij de 30.000 kilometer service intervallen die aanvankelijk werden beloofd. Stichting Diesel Emissions Justice

Betrokken modellen bij Mercedes-dieselgate

Onder andere de Mercedes-Benz A-Klasse, B-Klasse, C-Klasse, Citan, CLS, E-Klasse, G-Klasse, GLC, GLE, GLK, M-Klasse, S-Klasse, SLK, Sprinter, V-Klasse en Vito zijn betrokken bij het schandaal.

De stichting heeft de rechtbank in Amsterdam verzocht zich te benoemen tot Exclusieve Belangenbehartiger. Volgens Het Financieele Dagblad is een schade van 100 miljoen euro door de dagvaarding niet ondenkbaar. Voorlopig komt er ook hier in Nederland nog geen einde aan het Mercedes-dieselgate verhaal.