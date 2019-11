Koop deze Porsche 911 Speedster in Albert Blau

De gaafste auto van dit moment in leaseblauw, mag dat?

De huidige waardes van klassieke Porsche 911jes worden weleens bekritiseerd. Het is namelijk niet zo dat Porsche heel weinig Carrera’s gebouwd over de jaren heen. De meeste andere exoten met hoge waardes zijn veel zeldzamer. Doch wat Porsche altijd al goed deed, was iedere 911-koper de kans bieden zijn of haar 911 een net wat ander karakter mee te geven dan de unit van de buren. Reeds in 1966 konden koper naast het standaard kleurenpalet kiezen uit dertig speciale lakken. Veel klanten deden dat ook daadwerkelijk, waardoor een online zoektocht naar een oude 911 voelt als een frisse duik in een bad vol met Skittles.

In de jaren ’90 en ’00 werd het gevoelsmatig allemaal wat saaier. Zilvergrijs en zwart rukten op. Beter voor de restwaarde, zo luidde het. Maar misschien was dat wel een misvatting. Nu iedereen vooral iets wil hebben wat een ander niet heeft, zijn het vaak de exemplaren met een speciaal kleurtje die de hoogste prijzen vangen. Of het een kwestie van smaak is of gewoon keihard economisch belang weten we niet, maar de grote verscheidenheid aan kleuren maakt een comeback. In ‘Murica zijn er al de nodige clubjes op Instagram voor mensen met een ‘PTS’-Porsche en dergelijke. PTS staat daarbij voor Paint-To-Sample.

Ook deze Porsche 911 Speedster, momenteel bezit van dealer Champion Porsche in Florida, kreeg zo’n apart kleurtje aangemeten. Op het eerste gezicht zou je dat wellicht niet zeggen, want het blauw lijkt op een kleur die je ook kan aantreffen op een avontuurlijke Octavia-rijder die geen zwarte of grijze auto wilde hebben. Het gaat echter om een historisch verantwoorde kleur met de historisch stoffige naam Albert Blau. Oorspronkelijk was dit leverbaar was op de 911 van 1970 tot en met 1973 en later op de 928 in 1978.

Het sleuteltje is uiteraard ook even in de emmer verf gedompeld. Ik graaf het wel. Jij ook? Rijd dan snel even naar Florida en tik ‘m op de kop!