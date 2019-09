CEO Mercedes bevestigt komst EV van AMG

Al die afkortingen, je wordt er moe van.

Het is allemaal heel leuk en aardig dat “normale” auto’s met “normale” motoren langzaam maar zeker worden voorzien van schonere alternatieven, zoals bijvoorbeeld een elektrische aandrijflijn, maar van sommige wagens verwacht of hoop je dat deze nooit zullen moeten zwichten voor de EV-golf, maar dat ze gezellig aan de V8, V10 of V12 blijven.

Inmiddels weten we wel beter. Fabrikanten van superauto’s beginnen eveneens links en rechts hybride en elektrotechniek op hun producten te introduceren. Hoewel de prestaties hier veelal ook profijt van hebben, is de verschuiving evident.

Mercedes is alweer een tijdlang bezig met de ontwikkeling van elektrische auto’s. Het merk heeft inmiddels zelfs zijn eerste twee volledig elektrische auto’s in de EQ-lijn geïntroduceerd, in de vorm van de EQC en de EQV. De komende tijd zullen hier uiteraard alsmaar meer modellen bijkomen. Niet alleen van Mercedes, zo blijkt nu.

De CEO van de Duitse fabrikant, Ola Kallenius, heeft deze week op de IAA in Frankfurt tegenover Autocar bevestigd dat AMG eveneens groen licht heeft gegeven aan zijn eerste volledig elektrische auto. Het was al even duidelijk dat we dergelijke performance modellen mogen verwachten met hybride ondersteuning, maar dit is de eerste maal dat het merk een EV van AMG aankondigt.

“We have to get to the point where the means of propulsion is not considered important, because AMG is all about the experience of customers. That is why we are starting to work not just on electrified AMGs but also our first fully electric AMGs.”

Het is nog niet bekend in wat voor vorm of tijdsbestek we de eerste EV van AMG mogen verwachten, maar dat ‘ie komt, dat is nu wel duidelijk. Overigens is het daarmee niet de allereerste volledig elektrische auto van de divisie. In 2013 bracht AMG bijvoorbeeld de 750 pk sterke SLS Electric Drive op de markt, die uiteindelijk minder dan 100 keer werd verkocht.