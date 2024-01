Lexus RZ 450e afgeprijsd: betere deal dan de bZ4X?

De Lexus RZ 450e krijgt met ingang van 2024 een prijsverlaging en komt daarmee gevaarlijk dicht in de buurt van zijn Toyota-broertje.

Het begin van het nieuwe jaar is voor automerken een uitgelezen moment om de prijzen aan te passen. Naar boven toe natuurlijk. Of niet… Voor EV’s gelden namelijk iets anders spelregels. Als je even niet oplet prijs je jezelf uit de markt en wordt de Tesla Model Y nóg populairder. Daarom krijgt de Lexus RZ 450e een prijsverlaging.

De Lexus RZ, welke was dat ook al weer? De RZ is het broertje van de Toyota bZ4X (dat kun je ook wel zien) en is op dit moment de enige volledig elektrische Lexus. Met een lengte van 4,8 meter zit de RZ tussen de NX en de RX in qua formaat.

De RZ is er vooralsnog alleen als RZ 450e en die is nu flink afgeprijsd. De vanafprijs is nu €61.995, waar dat eerst €67.495 was. Dat scheelt dus €5.500. Bij de hogere uitrustingsniveaus ben je tot €7.000 goedkoper uit.

Op zich is het niet noodzakelijk om voor een duurdere uitvoering te gaan, want met de instapper kom je al een heel eind. Je hebt standaard bijvoorbeeld stoelverwarming voor, een achteruitrijcamera, climate control met twee zones en alle mogelijke hulpsystemen. Wel heb je stoffen bekleding en moet je de stoelen met de hand verstellen.

Prijsvergelijking

Om te kijken of de Lexus RZ 450e zijn concurrentiepositie een beetje verbeterd heeft, pakken we de grootste rivalen er even bij:

Tesla Model Y RWD (299 pk, 455 km range): €45.993

Mercedes EQB 250+ (190 pk, 530 km range): €54.966

Toyota bZ4X AWD (218 pk, 419 km range): €59.995

Lexus RZ 450e (313 pk, 400 km range): €61.995

BMW iX3 (286 pk, 471 km range): €71.465

Wat vooral interessant is om te zien: het prijsverschil met de Toyota bZ4X is nu heel klein. Er is weliswaar nog een goedkopere instapper van de bZ4X, maar voor de juiste vergelijking hebben de vierwielaangedreven versie gepakt. Die is maar €2.000 goedkoper, terwijl de Toyota bijna 100 pk minder heeft.

De Tesla Model Y biedt uiteraard nog steeds de verreweg de beste value for monery, maar die is niet zo premium als een Lexus. De Mercedes EQB is dat wel. Dit is een interessante deal als je veel range wil en een derde zitrij. De instap-EQB is echter niet bedeeld met veel vermogen en het model zit eigenlijk een segment lager dan de Lexus.

Al met al is de prijs van de Lexus RZ 450e nog best oké, zeker als je het vergelijkt met een BMW iX3, die bijna een volle 10 mille duurder is.