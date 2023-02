Interieur nieuwe E-Klasse, mét selfie-camera en TikTok!

Een selfie-camera in het interieur van de nieuwe E-Klasse.

Het Duitse E-segment zit een tijdje op zijn gat. Althans, het begint allemaal iets belegen te worden. Met name de BMW 5 Serie en Mercedes-Benz E-Klasse raken zichtbaar iets op leeftijd. Logisch, de E-Klasse is er al sinds 2016 en de BMW sinds 2017. Ter referentie, de Audi A6 kwam er in 2018. Hoogste tijd voor vers bloed in dit segment.

We weten dat er een nieuwe generatie van de Fünfer op weg is, maar het is eerst tijd voor de E-Klasse. Er zijn al diverse spyshots en teasers geweest van de ‘W214’, voor vandaag hebben we nog meer keihard autonieuws. Mercedes heeft namelijk de foto’s vrijgegeven van het het nieuwe E-Klasse interieur.

Geen enorme verrassing nieuwe E-Klasse interieur

Zoals je kunt zien is het geen enorme verrassing. Dat komt natuurlijk de Mercedes-Benz EQE, de elektrische tegenhanger van de E-Klasse die wel heel erg vers is. Er zijn maar liefst 3 enorme schermen. Voor je heb je een scherm voor het instrumentarium. Dan is er het infotainmentscherm in het midden dat groter lijkt te zijn dan menig iPad.

Vervolgens is er voor de bijrijder ook een scherm, dat voornamelijk op multimedia afgestemd lijkt te zijn. Het is onderdeel van het MBUX Superscreen dat optioneel is. Het scherm is dusdanig dat de bijrijder een film kan kijken, maar dat de bestuurder niets kan kan zien.

Fysieke knoppen!

Goed nieuws: er zijn nog fysieke knoppen. Heerlijk. Natuurlijk, een zo kaal mogelijk interieur is goedkoop, maar een Mercedes is premium. Dus heb je mooie materialen, fraai design en fysieke knoppen. Helaas zijn de shortcut knoppen verhuisd. Ze zaten eerst bij de middenarmsteun (waar je hand zich altijd bevindt) en nu onder het scherm. Dus je moet toch iets naar voren bukken.

Verder zie je een bobbeltje op het dashboard, dat is de selfie-camera die je optioneel kunt bestellen als het optionele MBUX Superscreen bestelt. Je kan ermee selfies maken, maar ook gebruiken voor Webex of Zoom-meetings. Dat kan allemaal uiteraard alleen als de auto stilstaat. Dan kun je ook gebruik maken van de TikTok-app, Angry Birds spelen of Autoblog bezoeken via de Vivaldi browser. Mooi, toch?

Een exacte lanceerdatum is nog niet bekend, maar reken ergens in de lente van 2023. Heel erg snel dus.