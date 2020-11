Mercedes wil volgend jaar kneiterharde banden in de F1 - Autoblog.nl

De coureurs zijn geen fan, maar Mercedes lijkt wel wat te zien in kneiterharde F1 banden volgend jaar.

Gisteren bij de opwarmrondjes voor de Grand Prix van Bahrein dit weekend trok Pirelli een container met hagelnieuw rubber open. Het idee was om vast even wat te testen met het rubber voor volgend jaar. De coureurs waren echter in het beste geval politiek correct ‘neutraal’ over de kwaliteiten van het nieuwe zwarte goud.

Verstappen zei dat tests er zijn om problemen op te sporen. Hamilton liet zich licht kritisch uit over de nieuwe banden. Vettel fakkelde het rubber zelfs snoeihard af. De Duitser concludeerde dat het misschien goed was om deze units te testen, maar dat het daar beter ook maar bij blijft. Of dat iets te maken heeft met Vettels tanende passie voor Italiaanse bedrijven weten we niet…

Nou lijkt het misschien niet het meest spannende onderwerp van de F1, maar de constructie van de sloffen is natuurlijk een van de meest bepalende factoren voor prestaties in de autosport. Coureurs willen over het algemeen gewoon zo zacht mogelijk rubber met zoveel mogelijk grip. Teams echter weten dat harder rubber soms misschien wel beter is voor hun eigen positie in de pikorde.

DIt verklaart wellicht ook waarom Mercedes teambaas Toto Wolff in tegenstelling tot zijn stercoureur best wel positief is over Pirelli’s nieuwe creatie. De Mercs gelden immers als auto’s die met hun epische downforce gebaat zijn bij kneiterhard rubber. Vorig seizoen leidde dat al tot een stemming waarbij de teams met Mercedes-motor, McLaren en Renault stemden tégen het herintroduceren van zachter rubber.

Das Haus vindt hierin een makkelijk bindgenoot in het thema veiligheid. Toto laat bij Motorsport.com optekenen:

We need to avoid accidents like we’ve had this year. And that’s why we just need to support Pirelli. These cars have generated more downforce than ever expected and it has been increasing every single year. So Pirelli needed to react. Lance Stroll’s accident in Mugello was certainly frightening, and there was Max’s DNF in Imola. Then we were just on the edge finishing a race twice with Lewis. Therefore coming up with a product that is more robust, and that means more heavy, is the only solution to that. And I think that’s why it’s understandable that Pirelli just followed the process that was being asked for.

