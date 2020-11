Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Bahrein 2020 - Autoblog.nl

Wie wordt de Prins van Arabië en pakt de pole voor de Grand Prix van Bahrein?

Met december voor de deur, maakt het F1 circus zich op voor een vlammend einde van het seizoen in de zandbak. In drie weken tijd staat wederom een zogeheten triple header op het programma. We beginnen met twee races in Bahrein en daarna volgt nog de seizoensafsluiter in Abu Dhabi.

In tegenstelling tot eerder dit jaar in Spielberg en op Silverstone, worden de twee races op het Sakhir circuit in Bahrein niet per se een herhaling van zetten. Er zal namelijk op twee ernstig verschillende layouts van het circuit gereden worden. De race van volgende week, wordt nu al omschreven als een soort F1 race op een IndyCaresque oval. Een beetje overdreven wat ons betreft, maar feit is dat de meeste langzame bochten overgeslagen zullen worden. Dit weekend staat echter eerst nog een race op de layout die we kennen op de kaart.

Voor beide races geldt kampioensteam Mercedes als grote favoriet, maar gisteren en vanochtend kon Max Verstappen toch in de buurt blijven van de Mercs. Kan de zwarte brigade weer wat harder als het erop aankomt, of is de snelheid van MV33 echt? We gaan het zien…

Q1

George Russell kiest als eerste de weg uit de pits. De Brit heeft het rijk alleen, want de rest lijkt het allemaal wel best te vinden. Pas na enkele minuten glipt Max Verstappen ook maar eens naar buiten voor een snel rondje. Hij is daarmee het spreekwoordelijke eerste schaap over de dam, want in het kielzog van Verstappen barst opeens de vroege avondspits los in Manama. Iedereen had kennelijk bedacht dat dit het moment is om een snelle ronde te doen, maar dat werkt natuurlijk dan niet voor iedereen. Bij Ferrari zijn de coureurs niet blij met de strategie van het team. Begrijpelijk, want Leclerc staat slechts vijftiende op dit moment.

Het stomme daarvan is dat alle coureurs die zojuist de pijn hadden van het verkeer, nu weer tegelijk naar buiten zullen moeten. De klok tikt immers door. De baan lijkt nu een stuk beter te zijn, want Russell gaat kortstondig naar P8. Daarmee staan Leclerc en Ricciardo even onder druk, maar zij slepen goede rondjes eruit en gaan uiteindelijk toch vrij makkelijk door. De afvallers zijn daarmee uiteindelijk uiterst voorspelbaar: de twee Alfa’s, de twee Hazen en Latifi. Russell mag door naar Q2 en blijft dus nog steeds ongeslagen in F1 kwalificaties.

De afvallers: Giovinazzi – Raikkonen – Magnussen – Grosjean – Latifi

Q2

Opvallend aan het begin van Q2 is dat bijna iedereen naar buiten gaat op de kneiterharde gele medium banden. Alleen de twee Alpha Tauri’s van Gasly en Kvyat gaan voor de rode softe banden. Tsja, als iedereen die strategie kiest, is het natuurlijk voor niemand een voordeel dan wel nadeel.

Ricciardo is de eerste die zijn snelste ronde mag doen. Achter hem op de baan rijdt Kvyat, die een snellere eerste sector neerzet dan de honingdas. De twee lijken mazzel te hebben als Sainz achter hen spint. Iedereen die op de baan achter de Spanjaard rijdt, zal immers van zijn gas moeten.

Maar bij Sainz lijkt de versnellingsbak muurvast geslagen te zijn. Hij komt niet meer weg van zijn plek. Vlak voordat Ricciardo over de meet komt zwaait de wedstrijdleiding daarom de rode vlag. Effectief wordt Q2 daarmee dus een sessie van iets meer dan negen minuten. Ook bij Alpha Tauri kiest men er opvallend genoeg voor in deze oningecalculeerde pauze te wisselen naar de mediums, waardoor dus letterlijk iedereen daar nu op gaat rijden.

Verstappen zet als de sessie weer vrijgegeven wordt een 1:28.025 op de klokken. Hij is daarmee zeven tienden sneller dan Albon, die wijdt schiet in de laatste bocht. Hamilton gaat zoals we dat al verwacht hadden echter nog een kleine halve seconde sneller dan Max. Bottas daarentegen komt net níet aan de tijd van onze held.

Bij het vallen van de vlag doet Kvyat goede zaken door P9 te pakken en vooral door iets sneller te zijn dan teammaat Gasly. Leclerc en Vettel zijn namelijk nog snel onderweg om zich de top-10 in te boksen. Maar de twee Ferrari coureurs is dat uiteindelijk niet gegeven. Vettel is zestien duizendsten sneller dan Leclerc, maar beiden stranden op anderhalve tiende van Pierre.

Wel zijn de Fezza’s sneller dan Lance Vance Dance Stroll. De polesitter van de vorige race in Turkijke komt vandaag niet verder dan P13. In Russells Williams zit niet meer dan P14 en Sainz kan geen tijd meer rijden met zijn kapotte McLaren.

De afvallers: Vettel – Leclerc – Stroll – Russell – Sainz

Q3

Norris is nu de eerste in het rijtje die voor een snelle ronde gaat, gevolgd door Kvyat en Ricciardo. In dezelfde volgorde zetten ze ook hun eerste beste tijden neer. Het zijn echter geen geweldige tijden. Als iedereen een tijd op de klokken heeft staan, zijn de drie pioniers namelijk achtste, negende en tiende. Gasly is opeens zes tienden sneller dan Kvyat, Ocon zelfs acht tienden sneller dan Ricciardo. Dat is geen afspiegeling van de normale krachtsverhoudingen. Het is maar een momentopname, maar hieraan zie je dus waarom coureurs soms toch even wachten in de pits in plaats van als eerste de baan opgaan.

Verstappen komt op rood overigens ernstig dicht in de buurt van Hamilton. Het verschil is maar anderhalve tiende. De Nederlander klaagt dat zijn auto niet helemaal aanvoelt zoals in de derde vrije training. Bottas staat nu ook wat dichter in de buurt. Het komt dus weer als vanouds aan op de laatste runs voor de drie gebruikelijke verdachten.

Hamilton gaat voor drie paarse sectoren. Bottas en Verstappen kunnen daar slechts groene sectoren tegenover stellen. Daarmee is de vraag dus weer beantwoord. Verstappen heeft nog wat extra pijn, want Bottas weet hem nog te kraken met zijn tweede snelle ronde. Daar is de Nederlander echter niet per se rouwig om, want hij start nu aan de schone zijde van de grid.

Albon sluit achter Verstappen aan als vierde. Op zich netjes dus, al is de Britse Thai wel weer zes tienden langzamer dan MV33. Perez weet met een knap snel rondje aan het eind nog naar P5 te gaan op een dag dat Racing Point een beetje teleurstelt. Ricciardo en Ocon gaan voor P6 en P7. De twee Alpha Tauri’s van Gasly respectievelijk Kvyat staan op P8 en P10, met Norris daartussen in de sandwich.

F1 kwalificatie Bahrein 2020: De volledige uitslag