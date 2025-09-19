Merendeel PHEV-rijders laadt auto NIET op, maar er is een oplossing

Met deze simpele oplossing gaan meer PHEV-rijders opladen.

Zoals op meerdere vlakken kunnen we trots melden dat Nederlanders het goede voorbeeld geven. Hier hangt meer dan de helft van de mensen met een plug-in hybride regelmatig hun auto aan de lader. Daar kunnen ze in Amerika wel wat van leren. Nog geen 20 procent van de Amerikaanse PHEV-rijders laadt zijn auto minstens één keer per week op. Hoog tijd dus om die Amerikanen eens op te voeden, vindt Toyota.

Onderzoekers van de grootste autofabrikant ter wereld hebben de opdracht gekregen om een reden te vinden voor de PHEV-rijders die vooral op benzine rijden om toch regelmatig te gaan opladen. De oplossing blijkt niet te liggen bij een gebrek aan laadpalen of de kosten van opladen.

Maak er een spelletje van

Nee, de oplossing is een app genaamd ChargeMinder waarin een heleboel vondsten zijn verwerkt. Simpel gezegd herinnert de app de PHEV-rijder eraan om de auto op te laden, maar maakt er ook een spel van. Zo houdt de app bij hoelang de reeks aan dagen is waarop je dagelijks hebt opgeladen. Voor de millenials: een beetje zoals Snap-streaks.

Daarnaast krijgen gebruikers een pushmelding op de beste momenten om hun PHEV op te laden wanneer de laadprijzen het goedkoopst zijn. Je kunt in de app ook oplaaddoelen voor jezelf zetten, quizjes spelen over PHEV-techniek en krijg je ”bemoedigende berichten” wanneer je lekker bezig bent.

Het resultaat? Het laadgedrag van Amerikaanse PHEV-rijders ging met 10 procent omhoog. In Japan lag de nadruk op het opladen op piekuren van de zon. Maar liefst 59 procent ging dat wél doen na gebruik van ChargeMinder. Kortom, goede ontwikkelingen en dus gaat Toyota verder met de app.

Overigens staat ChargeMinder voorlopig nog niet in de appstore. Toyota werkt aan een uitbreiding van het onderzoeksprogramma en gaat eerst nog wat nieuwe scenario’s bij nieuwe doelgroepen testen. Dikke kans dat, als ook daar positieve resultaten uit komen, ChargeMinder zomaar wel eens in de Apple en Play Store terechtkomt. Helaas zal de app te laten komen voor nieuwe Priussen in Nederland.

Bron: Medium Toyota Research via MotorTrend