Volkswagen bouwt een week lang geen busjes

De productielijn voor deze busjes van Volkswagen gaat een week lang op slot en dit is waarom…

De Europese autoindustrie heeft het moeilijk. Dat komt door de concurrentie uit China, de hoge eisen van de Europese Unie, maar ook gewoon omdat mensen geen nieuwe auto’s kopen. Dat is kennelijk niet alleen in Nederland zo (omdat een nieuwe auto hier onbetaalbaar is) maar kennelijk voor de gehele afzetmarkt van bijvoorbeeld een merk als Volkswagen.

Dat geldt in het bijzonder voor de busjes van het merk. De vraag naar busjes van Volkswagen is dermate laag dat er is besloten dat er in de fabriek van Volkswagen in Hannover in de herfstvakantie een week lang geen busje van de productieband gaat rollen, zo meldt Der Spiegel.

Niemand koopt busjes van Volkswagen

Kennelijk staat de parkeerplaats vol met nieuwe busjes, maar zijn er geen kopers. Vooral de Volkswagen ID.Buzz en de Multivan verkopen dermate matig dat de productielijn een hele week op slot moet.

Er is minder vraag naar een elektrische bus als de kekke Bulli dan het merk had verwacht. Overigens loopt het dit jaar sowieso niet zo lekker bij Volkswagen. In de eerste helft van 2025 leverde het merk wereldwijd ongeveer 224 duizend voertuigen af, zo lezen we in hetzelfde artikel. Dat is zo’n 7.000 stuks minder dan in dezelfde periode in 2024.

Overuren

Voor de medewerkers in de fabriek dus verplicht een week vrij. Die onverwachte vakantie van busjes bouwen voor Volkswagen wordt ongevraagd verrekend met de overuren die de harde werkers nog open hadden staan.

Dat klinkt misschien onaardig, maar dan hebben de medewerkers in Hannover meer geluk dan hun collega’s in Italië. Die leveren al langere tijd een deel van hun inkomen in omdat de auto’s die zij voor Stellantis bouwen voor geen meter verkopen. Hopelijk voor de Volkswagen medewerkers blijft het voor hen wel bij één week…