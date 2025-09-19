Autoblog.nl

Video: niet kijken eindigt in een dom ongeluk

gepost om 5 Reacties

Onnodige schade door niet te kijken

Kijk altijd goed opzij als je van baan wisselt. Anders krijg je zoiets.

Reacties

  3. Johanneke zegt

    Blijft bijzonder hoe moeilijk 2 afslaande banen naast elkaar is voor velen. Vaak zat ook bij links afslaan dat iemand rechts van mij denkt: ik ga die apex pakken en dan mijn baan op komt in de bocht. Je zou denken, blijf gewoon binnen je lijntjes en alles komt goed.

