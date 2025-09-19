Video: niet kijken eindigt in een dom ongeluk

Onnodige schade door niet te kijken
Kijk altijd goed opzij als je van baan wisselt. Anders krijg je zoiets.
Bekijk ook deze video: Tip: rij nooit te stevig door in een dichte mist
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om
Reacties
potver7 zegt
Als hij daar naar links wilde, dan had hij bij het vorige verkeerslicht alvast goed moeten voorsorteren. Er mankeert dus wel meer aan het verkeersinzicht…
erce zegt
Ik mag toch hopen dat er in Amerika ook slachtofferhulp is. Wat heftig!
metalmike zegt
Ik wil deze minuut van m’n leven graag terug.
Johanneke zegt
Blijft bijzonder hoe moeilijk 2 afslaande banen naast elkaar is voor velen. Vaak zat ook bij links afslaan dat iemand rechts van mij denkt: ik ga die apex pakken en dan mijn baan op komt in de bocht. Je zou denken, blijf gewoon binnen je lijntjes en alles komt goed.
marvel82 zegt
Heftig joh….