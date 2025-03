Tesla rijders ruilen en masse hun auto’s in

Tesla rijders doen hun wagg0ls massaal van de hand voor auto’s van andere merken, zo blijkt uit data.

Kunnen we Tesla nog meer bashen? Natuurlijk! Wij deden dat immers al toen Elon Musk nog omarmd werd door de wokesters. Althans, daar werden we regelmatig van beticht. In werkelijkheid rapporteren we natuurlijk altijd meningloos, fair en balanced hier bij journalistiek hoogstaand bastion autoblog. Dingen die Tesla goed doet, zoals accu’s en software, weten wij te waarderen. Evenals het feit dat Musk het überhaupt gelukt is om zo ver te komen met een nieuw merk. Dingen die Tesla minder goed doet, zoals bouwkwaliteit en pseudo-sieg heils, keuren wij af.

Aan het eind van de dag gaat het gewoon om de keiharde feiten. Zoals het feit dat Tesla eigenaren meer dan ooit hun auto’s inruilen, tenminste in ‘Murica. Dit blijkt uit data van Edmunds (Via Reuters). Tot 15 maart was van alle auto’s die bij dealers werden aangeboden door klanten, 1,4 procent een Tesla. Nou denk je ‘nou nou poeh poeh’. Maar vorig jaar was dat in dezelfde periode, 0,4 procent. Tevens is de verwachting dat deze trend doorzet en daarmee is het getal een nieuw record. In februari was het percentage 1,2 procent.

Nu denk je wellicht ook nog ‘maar misschien kopen deze klanten een nieuwe Tesla?’. In het verleden bleken Tesla klanten namelijk behoorlijk trouw aan het merk. Maar de cijfers excluderen units die bij Tesla of andere EV bouwers die verkopen via het ‘direct to consumer’ principe worden ingeruild.

Ook die laatste merken proberen Tesla overigens pijn te doen nu het lijkt te kunnen. Zo had Polestar bijvoorbeeld een speciale Tesla Conquest Deal, waarbij Tesla rijders 5.000 Dollar extra voordeel konden pakken als ze de overstap maakten naar Polestar. Een beetje on the nose, maar daar doen ze niet moeilijk over in de US of A. Analisten verwachten dat de Amerikaanse verkoop van Tesla tien procent lager uitvalt dan vorig jaar. Misschien nog wel een beetje optimistisch dunkt ons. Maar wie weet. Binnen nu en een week of twee zullen we het zien.