Merkel geeft Duitse merken veeg uit de pan

De bondskanselier is het he-le-maal zat.

Naar de mening van Merkel hebben Duitse autofabrikanten de afgelopen jaren te weinig geïnnoveerd. Bovendien werd het consumenten vertrouwen geschaad met alle sjoemelschandalen, naar de mening van de bondskanselier. Zij deed de uitlatingen op een verkiezingsbijeenkomst in Dortmund. In september vinden in Duitsland de Bondsdagverkiezingen plaats en het is dus zaak voor politici om zieltjes te winnen met krachtige taal.

Toch gaat haar collega Martin Schulz (SPD) nog een paar stappen verder. Volgens hem moeten in Europa quota voor elektrische auto’s worden ingevoerd. Op die manier wil hij fabrikanten dwingen tot de bouw en ontwikkeling van elektrische auto’s.

Merkel ziet op haar beurt weer weinig heil (geen pun intendend) in een eventueel quotum. Het lijkt haar erg lastig om te bepalen hoe zo’n quotum moet worden nageleefd en wat er moet gebeuren als de aantallen niet worden gehaald. Kunnen we ons aardig in vinden, maar we gokken dat er een hoop gaat verander binnen de Duitse auto-industrie.

