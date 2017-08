Wat valt je op aan deze Corvette?

Hint: het heeft iets met de layout te maken.

Reeds een poosje is bekend dat de volgende Chevrolet Corvette ZR1 wordt uitgerust met een middenmotor. Dit wordt echter niet de eerste ‘Vette met de motor in het midden, al zal het wel het eerste productiemodel worden dat de motor niet in de neus heeft liggen. Er kwamen verschillende min of meer conceptuele Corvettes met een middenmotor, waar deze Indy uit 1985 er eentje van was.

In de jaren ’80 van de vorige eeuw werkten de ingenieurs van Chevrolet aan een 2,65 liter motor met twee turbo’s. Dit blok zou worden gebruikt voor de Indycar racerij, al werd het nooit gebruikt. Een tot 4,4 liter opgeboorde versie van dat blok (600 pk, alstublieft) vond uiteindelijk z’n weg naar de Indy Concept, die werd volgepropt met moderne technieken.

Drive-by-wire besturing, vierwielbesturing, tractiecontrole, actieve vering, navigatie; het zat er allemaal op en aan. De buitenmaten waren een klapje groter dan die van de reguliere Corvette van de tijd. De Indy was ruim 25 centimeter langer, 20 centimeter breder en de wielbasis was zo’n 4 centimeter langer. Wel werd de concept car een stuk lager wat ‘m meteen vrij agressieve looks geeft.

Of die body een beetje geslaagd was in aerodynamisch opzicht? Neen, niet echt. De mannen van Lotus (het Britse merk was destijds eigendom van Chevrolet) testte de koets in de windtunnel en de voorkant genereerde zoveel lift, dat de Indy praktisch kon vliegen. Na veel testwerk waren de eigenschappen verbeterd en werden twee Indy’s in elkaar geschroefd.

Tot een productieversie van de Indy kwam het nooit. Wel resulteerden de bevindingen met dit model in de CERV II; eveneens een studiemodel dat vooral werd gebruikt om motoren te testen.