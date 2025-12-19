Met de auto op wintersport: 5 dingen die je moet weten

De sneeuw is alweer gevallen, dus de wintersport staat voor de deur. Is jouw auto er ook klaar voor?

Velen van ons kunnen niet wachten om richting de sneeuw te vertrekken. Maar voordat je met je trots richting Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk of Italië stuurt moet je een paar dingen weten. Met de auto op wintersport gaan is namelijk niet zomaar een kwestie van instappen en gaan. Weet jij bijvoorbeeld welke buitenlandse verkeersregels er rondom die prachtige, onder sneeuw bedekte bergen gelden? En hoe zit het met de veiligheid van je auto en de eisen die eraan gesteld worden?

We zetten vijf belangrijke checks voor je op een rij. Gewoon, een vriendelijke reminder zodat jouw vakantie niet lullig eindigt langs de vluchtstrook met knipperlichten aan.

1. Banden: laat je niet foppen door M+S

Dit is misschien wel de belangrijkste. Veel mensen denken nog steeds dat M+S automatisch ‘winterband’ betekent. Spoiler: dat is het niet. M+S (Mud & Snow) is simpelweg een zelfbedachte aanduiding van de fabrikant. Er komt geen test aan te pas. Het sneeuwvlok-symbool is dat wél. De officiële benaming voor dit symbool is 3PMSF, Three Peak Mountain Snowflake. Een band met dit icoontje erop is aantoonbaar getest op prestaties in de sneeuw en mag je een volwaardige winterband noemen.

Ga je de bergen in, dan wil je dat sneeuwvlokje op je band zien. In landen als Duitsland en Oostenrijk wordt bij winterse omstandigheden gecontroleerd op banden met 3PMSF. Naast dat je geen risico op onnodige bonnen wilt lopen, is het ook gewoon een kwestie van veiligheid. Raak je betrokken bij een ongeval en heb je banden zonder sneeuwvlokje, dan kan je problemen met je verzekering krijgen. Je voldoet dan namelijk niet aan de wettelijke eisen.

Daarnaast staat het ook best lullig als je een heuveltje met sneeuw en ijs niet op kunt komen omdat je zo nodig moest bezuinigen op dat rubber onder je auto.

All-season banden kunnen ook prima zijn, maar ook hier geldt: alleen als ze het sneeuwvlokje dragen. Voor de echt ruige winterwegen presteert een winterband wel echt beter dan een all-season band. Check daarom vooraf naar welk wintersportgebied je gaat.

2. Sneeuwkettingen: meenemen én oefenen

Je hoopt ze niet nodig te hebben, maar als dat blauwe bord met een band en ketting verschijnt, móét je eraan geloven. In Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk zijn sneeuwkettingen verplicht zodra ze worden aangegeven. Ook al rijd je op winterbanden.

Gooi ze niet achterin je kofferbak en denk: ik geloof het wel. Oefen thuis alvast een keer. Langs een steile, besneeuwde bergweg in het donker en de kou voor het eerst uitvogelen hoe ze werken is echt jezelf onnodig kwellen. Nog een tip: bewaar ze binnen handbereik en verstop ze niet onder alle vakantiebagage.

3. Auto winterklaar: meer dan alleen olie checken

Een reis naar de kou vraagt meer van je auto. Dat gaat verder dan even het oliepeil, de banden en andere vloeistoffen controleren. Je zou bijvoorbeeld een wintercheck bij een garage kunnen laten doen. Als je auto recent onderhoud heeft gehad is dit natuurlijk een plus. Dan is zo’n wintercheck niet echt nodig.

Zelf kun je bijvoorbeeld de koelvloeistof en ruitenwisservloeistof controleren. Deze moeten tegen vorst kunnen. Niets zo vervelend als een bevroren ruitensproeier midden in een sneeuwbui.

Neem ook praktische spullen mee: een ijskrabber, sneeuwborstel, handschoenen en een antivriesspray voor de sloten. Het klinkt allemaal knullig, maar geloof me. Ik was ook zo’n knuppel die ooit ’s ochtends uit het hotel liep, bevroreren ramen zag en dacht: waar was die ijskrabber ook alweer?

4. Ken de regels per land (ook de doorreislanden)

Wat in Nederland ‘handig’ is, kan over de grens verplicht zijn. Denk aan veiligheidsvesten voor alle inzittenden, een gevarendriehoek, verbanddoos of de welbekende milieusticker voor Duitsland. In Oostenrijk en Zwitserland heb je een vignet nodig, in Italië gelden regionale winterbandenregels.

Vergeet ook de doorreislanden niet. Op weg naar Oostenrijk rijd je bijvoorbeeld door Duitsland, en daar gelden weer andere eisen. Even vooraf checken voorkomt boetes én gedoe langs de weg.

5. Slim inpakken en voorbereid zijn op pech

Wintersport anno 2026 betekent veel spullen. Verdeel de bagage slim. Je zal niet de eerste zijn waarbij de EHBO-kit helemaal onderop ligt. Stijlregel: blijf niet 4 weken na de vakantie doorrijden met een dakkoffer op de auto om tof te doen op de parkeerplaats van een supermarkt. Echt niemand denkt dat je cool bent. Plus je bent een dief van je eigen portemonnee, want die koffer maakt het verbruik van je auto er niet bepaald beter op.

Helemaal hip tegenwoordig, maar zorg voor een ‘noodpakket’ binnen handbereik: dekens, water, snacks, een zaklamp. Sta je uren vast door pech of een ongeval, is het toch fijn dat je niet afhankelijk bent van de verwarming van de auto. Controleer van tevoren thuis of je abonnement voor pechhulp ook dekking heeft in de landen waar jij met de auto komt. Met alleen dekking in Nederland schiet je weinig op.

In het geval van pech is het bovendien niet toegestaan en levensgevaarlijk om op de vluchtstrook in de auto te wachten op hulp. Dus hup, met je dekentje achter de vangrail. Of beter: neem deze 5 punten nog eens door en voorkom dat je pech krijgt.

Beeld: Autoblog Spots