Duurste dakkoffer van NL kost 7.599 euro (ja, echt)

Allememaggies, Adriaan: een dakkoffer voor 4.500 euro!!! En nee, die auto daaronder zit er NIET bij inbegrepen.

Seizoensgebonden producten bij auto’s sterk aan prijs onderhevig. Als je slim bent, ga je NU op zoek naar zomerbanden, cabrio’s en vouwwagens. Waar je niet naar moet zoeken zijn winterbanden, Volvo’s met vierwielaandrijving en dakkoffers. Iedereen wil weer gaan skiën en dus zijn er allerlei items nodig.

Natuurlijk, je weet het hele jaar al dat je een dakkoffer moet regelen. En winterbanden. Toch rijdt iedereen nog op zomersloffen rond. Toevallig lieten we je een tijdje terug de duurste winterwielenset zien die we konden vinden. Nu is het tijd voor de duurste dakkoffer. En ja, we gaan de prijs maar meteen noemen: 4.399 euro!

Duurste dakkoffer van Nederland

Dat klinkt als een schrikbarend hoog bedrag. Want natuurlijk, de ene dakkoffer is de andere niet. Je hebt wat verschillen in design, formaat en eh, ja, dat is het toch eigenlijk wel? Natuurlijk niet! Er is veel meer variatie. We dachten dat de duurste dakkoffer van Marktplaats een in carrosseriekleur gespoten exemplaar zou zijn van een bekende Duitse autofabrikant.

Maar ondanks dat die ook te koop zijn, zijn dat zeker niet de duurste dakkoffers. Nee, dat is de Phantom One R. Als je met deze dakkoffer op je Taycan, Lynck & Co of Mercedes-AMG EQE de piste op komt rijden, ben je helemaal het mannetje (m/v). Dan kun je daar je Atomic Volant 5000-ski’s in bewaren. Man, wat zullen de mensen respect voor je hebben. Helemaal als je met de grootst mogelijke moeite van een blauwe piste kunt komen.

Vier uitvoeringen

De Phanton One is er vier uitvoeringen met alle vier een andere prijs. Het begint met een glasvezel exemplaar in hoogglans zwart. Die is er vanaf 4.399 euro. Heb je een voorkeur voor matzwart glasvezel, dan betaal je hetzelfde.

Je kan er ook voor kiezen om ‘m in carrosseriekleur te leveren. Dan kost de Phantom One 4.899 euro. Maar als je écht de man wil zijn, kun je ‘m ook geheel in carbon bestellen. Dan is de prijs 7.599 euro!

Waarom de dakkoffer zo duur is: geen idee. er kan 330 liter in, maar de ski’s van ondergetekende passen er niet eens in. De koffer meet namelijk slechts 200 x 99,5 x 28 centimeter.

Wellicht dat je er iets harder mee mag rijden, want op de afbeeldingen staan voornamelijk hele dikke auto’s die rondrijden met de Phantom One R. Logisch, als je (minimaal) 4.599 euro stuk kan slaan op een dakkoffer, zul je er ook wel een lekkere auto onder hebben. Interesse? Je kan de advertentie hier bekijken!