Zonder auto wacht je een eenzame Kerst

Kerst draait om warmte, gezelligheid en samenzijn. Tenminste, dat is het idee.

In werkelijkheid blijkt dat voor een flink deel van Nederland een stuk lastiger dan het klinkt. Niet omdat men geen zin heeft in familiebezoek, maar omdat afstand en vervoer roet in het kerstdiner gooien. Dat blijkt uit een recent onderzoek van autoverhuurder Avis, uitgevoerd door PanelWizard onder ruim 1.000 Nederlanders.

Zonder auto wordt Kerst al snel een stuk eenzamer. Want om nu aangewezen te zijn op openbaar vervoer in Nederland.. zeker met de feestdagen kan de dienstregeling niet al te best zijn.

Afstand blijkt een grotere spelbreker dan je misschien zou denken. Bijna één op de vijf Nederlanders geeft aan dat de afstand tot familie ervoor zorgt dat ze de feestdagen soms niet samen doorbrengen. Dat is niet alleen een kwestie van “even een uurtje rijden”.

Ruim een derde van de ondervraagden is tijdens Kerst meer dan een uur onderweg, heen én terug. En bijna een kwart vindt die reistijd simpelweg te lang. Vooral jongvolwassenen tot dertig jaar hebben het zwaar: bijna de helft van hen zit langer dan een uur in de auto om bij familie aan te schuiven. Ja, echt heel zwaar allemaal..

De auto regeert

Dan het vervoer zelf. Voor 21 procent van de Nederlanders is het maar zeer de vraag of ze überhaupt bij familie kunnen komen, afhankelijk van wat er aan vervoer beschikbaar is. En dan zie je meteen hoe belangrijk de auto nog altijd is. Maar liefst 79 procent pakt de eigen auto voor het kerstbezoek. De fiets volgt op flinke afstand met 14 procent, de trein met 13 procent en meerijden met anderen scoort 12 procent. Dat klinkt misschien logisch, maar het onderstreept vooral hoe afhankelijk we zijn van vier wielen met een stuur.

Als reizen echt geen optie is ben je aangewezen op een digitale oplossing. Zo’n 18 procent van de Nederlanders kiest ervoor om te videobellen of via sociale media contact te houden met familie. Een eenvoudige oplossing voor wie niet kan of wil reizen. Maar niet zo gezellig als het fysieke natuurlijk.

Fotocredit: woodgood via Autoblog Spots