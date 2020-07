Met deze airco stap je uitgerust uit de auto

Dingen die u niet ziet, kunnen toch een geweldig aangenaam effect op u hebben. Bijvoorbeeld de heerlijke geur van frisse zeelucht. Of de klanken van uw favoriete muziek. Maar wie had kunnen bedenken dat het klimaatsysteem van deze auto een net zo plezierige uitwerking heeft en je daardoor meer uitgerust uit de auto stapt.

De airconditioning die bedoeld wordt, zit in de nieuwe Lexus UX 300e Electric, een 100% elektrische Urban SUV van Lexus. Dit Japanse automerk – onderdeel van autoreus Toyota die tot de grootste autofabrikanten ter wereld behoort – is groot geworden door zijn uitgebreide aanbod aan geëlektrificeerde modellen. Dat wil zeggen: auto’s uitgerust met zowel een elektromotor als een benzinemotor. De Lexus UX Electric is de eerste volledig elektrische auto van het merk met een range van ruim 300 kilometer (WLTP).

De eerste Lexus met hybrideaandrijving – de Lexus RX 400h – kwam al in 2005 op de markt, lang voordat andere merken überhaupt aan hybrideaandrijving dachten. Dat Lexus een lange historie met elektrificatie heeft, is te merken aan de uiterst soepele en comfortabele rijervaring die de Lexus UX Electric biedt.

Hoe lager, hoe beter

Het nieuwe voertuigplatform van de Lexus UX Electric heeft een laag zwaartepunt. En autoliefhebbers weten wat dit betekent: hoe lager het zwaartepunt, hoe beter de wegligging. Dat de Lexus UX Electric rijplezier van de bovenste plank biedt, komt ook door het directe koppel van de krachtige elektromotor. Door speciale technologie – die Lexus Acceleration Pitch Control noemt – ervaart u een vloeiende lineaire acceleratie. De krachtige elektromotor met 150 kW/204 pk doet zijn werk bijzonder stil.

Geen gebruikelijke airconditioning

Terug naar de airconditioning van de Lexus UX Electric. Geen gebruikelijke airconditioning dus. Die houdt op snikhete dagen uw hoofd koel. Maar een jaar telt geen 365 snikhete dagen. Niet in Nederland in elk geval. Dus hoe aangenaam is een airconditioning nou precies op regenachtige dagen dat de zon zich niet laat zien en de buitentemperatuur schommelt rond de 10 graden Celsius? Als die airconditioning in een Lexus UX Electric zit: héél aangenaam!

Geen airco, maar Klimaatconciërge

De luxere uitvoeringen van de Lexus UX Electric zijn uitgerust met Lexus Climate Concierge. Dit klimaatsysteem is zo innovatief dat we het tekort doen door het een airconditioning te noemen, laat staan een airco. Het is in het Nederlands een Klimaatconciërge, en u vindt deze alleen bij Lexus. Wat doet hij precies? En wat zijn de voordelen ervan voor u en uw passagiers?

Perfect luchtklimaat

De Lexus Klimaatconciërge is een automatisch klimaatcontrolesysteem – verwarming en ventilatie – die gebruikmaakt van meerdere klimaatzones. Het systeem zorgt ervoor dat elke inzittende van de Lexus UX Electric afzonderlijk van een comfortabele temperatuur profiteert. Het belooft een perfect luchtklimaat én inderdaad deze airconditioning hydrateert zelfs de huid. Terwijl u rijdt!

Helpt om energiek en uitgerust te blijven

Maar de Klimaatconciërge van Lexus heeft een vooral weldadig effect op uw gestel. De optimale luchtbevochtiging draagt bij aan een energiek en uitgerust gevoel, ook na een urenlange rit met de Lexus UX Electric. U stapt op de plaats van bestemming uitgerust uit, wellicht nog meer uitgerust als toen u instapte en vertrok. Hiervoor zijn drie interessante technologieën verantwoordelijk. We nemen ze een voor een met u door.

Nanotechnologie

Last van droge ogen nadat u de airco van uw auto hebt ingeschakeld? Daar hebt u met de Klimaatconciërge van Lexus geen hinder van. De speciale nanotechnologie van het systeem doet meer dan alleen lucht zuiveren. Het zorgt ook voor een optimale luchtvochtigheid. Hierin verschilt de Klimaatconciërge van Lexus met alle andere airconditionings die vaak de ogen en huid uitdrogen.

De minuscule nanodeeltjes die onzichtbaar door het interieur van de Lexus UX Electric zweven, hebben een vochtgehalte dat vele malen hoger ligt dan dat van conventionele ionen. Hierdoor hebben ze een hydraterende werking op huid en haar. Bovendien reinigen ze de lucht en hechten ze zich aan andere zwevende deeltjes en moleculen in het interieur om zo nare geurtjes te elimineren.

Dankzij de door Lexus ontwikkelde nanotechnologie ervaart u in de UX Electric onder alle omstandigheden ultiem comfort, belooft Lexus. Door de nanodeeltjes stapt u altijd fris uit de auto, zelf na een autorit van 11 uur. De technologie is bekroond met een innovatie-award (Production Vehicle Interior Innovation of the Year Award).

S-Flowtechnologie

Waarom koele of warme lucht sturen naar een plek in de auto waar niemand zit? Dat kost alleen maar onnodige energie. De geavanceerde S-Flowtechnologie van Lexus’ Klimaatconciërge stuurt alleen lucht naar die plekken in het interieur waar een persoon zit. Daardoor is het interieur sneller op de juiste temperatuur. Wanneer u met alleen een bijrijder naast u met de UX Electric op pad gaat, stuurt de Klimaatconciërge bijvoorbeeld geen lucht naar de achterbank. Hierdoor genieten u en uw bijrijder eerder van een comfortabele ambiance.

Wellicht overbodig om te vermelden, maar de S-Flowtechnologie doet zijn werk volledig automatisch. U hoeft niets te doen. Dus als u alleen met de UX Electric vertrekt en later onderweg een passagier oppikt, merkt de Klimaatconciërge dit op en past hij de klimaatbeheersing aan de nieuwe situatie aan.

Infraroodsensoren

Het is u vast wel eens opgevallen dat u het op het ene moment koud heeft en het andere warm. Dat komt doordat de lichaamstemperatuur van de mens fluctueert. U trekt dan een trui aan of doet deze juist uit. Maar dat is lastig als u achter het stuur van uw Lexus UX Electric zit. Dus zorgt de Klimaatconciërge ervoor dat de omgevingstemperatuur voor u altijd optimaal is; in ieder geval als u in de auto zit. En hetzelfde geldt voor uw passagiers.

Meerdere infraroodsensors houden de temperatuur in een specifieke zone nauwlettend in de gaten. De Klimaatconciërge past hier zijn werking op aan, met behulp van meerdere ventilatieroosters, stoelverwarming en stoelventilatie en zelfs stuurwielverwarming. Hierbij houdt hij rekening met uw voorkeursinstellingen. Het systeem merkt schommelingen in temperatuur eerder op dan uzelf. En ook hier geldt: dit gebeurt geheel automatisch.

Efficiënte werking

Behalve u en uw passagiers profiteert ook de batterij van de volledig elektrische UX Electric van de geavanceerde Klimaatconciërge. De efficiënte werking zorgt ervoor dat er geen energie van de batterij verspild wordt. Hierdoor blijft meer energie over voor de actieradius van de auto. Met andere woorden: u rijdt op een volle batterij verder dan u in eerste instantie wellicht zou denken.

Batterij regelt eigen temperatuur

Niet alleen aan de omgevingstemperatuur van inzittenden wordt gedacht. De batterij van de UX Electric – type: lithium-ion, capaciteit: 54,3 kWh – regelt zijn eigen temperatuur (verwarming/koeling). Hierdoor is zijn bedrijfstemperatuur altijd optimaal. Dit heeft een positief effect op de range van de auto die ruim 300 kilometer bedraagt volgens de realistische meetmethode WLTP.

‘Met de app kunt u het interieur vóór vertrek verwarmen of koelen, zodat u altijd comfortabel wegrijdt’

Handige app

De Klimaatconciërge is ook buiten de auto, op afstand te bedienen met de handige app Lexus Link. Met deze app kunt u het interieur van de UX Electric vóór vertrek verwarmen of koelen, zodat u altijd comfortabel wegrijdt. Ook kunt u de ruiten vooraf laten ontwasemen, waardoor u op koude, natte ochtenden meteen bij vertrek goed zicht op de weg hebt. Maar er kan nog meer met de speciale app.

Zo aantrekkelijk mogelijk

De Lexus UX Electric rijdt volledig elektrisch. Om de overstap van een traditioneel aangedreven auto naar de UX Electric voor u zo aantrekkelijk mogelijk te maken, heeft Lexus de app Lexus Link ontwikkeld. Via deze app vindt u een laadpunt in de buurt, ziet u direct of dit laadpunt beschikbaar is, met hoeveel vermogen (kW) u er kunt laden en wat de kosten hiervan zijn. Ook kunt u de laadstatus van de batterij raadplegen. En verder geeft de app de resterende actieradius weer – met de Klimaatconciërge aan of uit.

De prijzen van de nieuwe Lexus UX Electric beginnen bij € 49.990,- (Operational Lease vanaf € 599,-*). Dat is inclusief een haal- en brengservice bij onderhoud. Een service die Lexus als Red Carpet Treatment aanduidt en er ook voor zorgt dat uw Lexus UX Electric zowel vanbuiten als vanbinnen volledig gereinigd is als u de auto weer komt ophalen.

Fiscaal voordeel

Rijdt u de Lexus UX Electric zakelijk, dan profiteert u grotendeels van een veel lagere bijtelling dan gebruikelijk is, namelijk 8% in plaats van 22%. Dat staat gelijk aan vanaf € 135,-** per maand. Voordelen voor particulieren zijn er ook: omdat de Lexus UX Electric geen CO 2 uitstoot, betaalt u geen aanschafbelasting (bpm). Verder hoeft u tot en met 2024 geen motorrijtuigenbelasting te betalen. De nieuwe Lexus UX Electric komt in oktober 2020 op de Nederlandse markt, maar is nu al te bestellen bij de Lexus-dealer.

* Lexus Financial Services leasetarief per maand o.b.v. Full Operational Lease, 60 maanden en 10.000 km/jaar, incl. 75% bonus/malus, excl. btw en brandstof.

** Netto bijtelling o.b.v. 37,35% inkomstenbelasting en tenaamstelling in 2020.