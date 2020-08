Bestelwagen verkoop vertoont gelijkenis met plumpudding

De bestelwagen verkoop is weleens beter geweest.

He gaat niet al te lekker met de bestelwagen verkoop dit jaar. Nu zijn de verkopen van busjes en dergelijke altijd iets bescheidener in vergelijking met personenwagens, maar het gaat nu ook procentueel de verkeerde kant op. De cijfers zakken namelijk als een plumpudding in elkaar.

Corona

De reden is natuurlijk het coronavirus. Bedrijven hebben het extra zwaar op het moment. Het is dus logisch dat deze bedrijven alle grote investeringen als een bedrijfsauto even uitstellen. Dat is echter niet de enige reden. Het is ook lastiger om een nieuwe bedrijfsauto te bemachtigen vanwege het coronavirus.

Leveringsproblemen

Dat komt voornamelijk door leveringsproblemen van toeleveranciers. Dit vertekent het beeld dus wel een beetje van de bestelwagen verkoop. Deze hadden positiever kunnen uitvallen als de bestelde auto’s daadwerkelijk uitgeleverd konden worden.

5.129 stuks

In totaal werden er 5.129 nieuwe bedrijfswagens verkocht in de maand juli 2020, een daling ten opzichte van juli 2019. Over de eerste zeven maanden van dit jaar lopen de bedrijfswagen verkopen ook achter: 28,8 procent. Dat komt voornamelijk door de maanden april (- 37 procent) en mei (51 procent in de min).

Uitstellen

Bedrijven stellen dus de verkoop van een nieuwe auto even uit. Een andere mogelijkheid is dat er een gebruikte bestelwagen wordt aangeschaft. Want de bedrijfswagen verkopen op het gebied van occasions was namelijk niet verkeerd. Dit is overigens ook een beeld dat we zagen bij personenauto’s.

1,9 procent meer

Van januari 2020 tot en met 31 juli werden er namelijk meer tweedehands bedrijfswagens verkocht dan in dezelfde periode in 2019. Het verschil is slechts 1,9 procent, maar toch. Meer is meer.

Volkswagen

Op dit moment is Volkswagen het populairste merk onder de bestelwagens. Opmerkelijk, daar hun Caddy binnekort vervangen wordt en de verkopen van dat model nog op gang moeten komen. Overigens is de overwinning relatief, want Volkswagen zag de verkoopcijfers flink dalen. Op nummer twee staat Mercedes en Ford pakt de derde stek.