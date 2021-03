Lexus LF-Z Electrified met 545 pk is hier - Autoblog.nl

Lexus presenteert zijn nieuwe toekomst met de hagelnieuwe LF-Z Electrified. Het is een voorbode van wat komen gaat.

De UX300e van Lexus is een beetje een valse start van de Japanse autofabrikant als het gaat om elektrische auto’s. Het model concurreert niet goed genoeg met de Europese merken, door onder andere het beperkte 1 fase laden en een actieradius van 260 kilometer. Met de LF-Z Electrified gaat Lexus pas écht los op het gebied van elektrisch rijden.

Helaas is die toekomst niet vandaag of morgen. De LF-Z Electrified laat zien wat Lexus in 2025 wil realiseren. Dat is dus nog vier jaar wachten. Het betekent echter niet dat het Japanse merk de komende jaren stilzit. Tot 2025 introduceert Lexus 20 nieuwe of vernieuwde modellen. Dat zijn zowel hybride als volledig elektrische modellen.

De Lexus LF-Z Electrified is een elektrische crossover van 4,8 meter lang en 1,96 meter breed. Het model is 1,6 meter hoog en heeft een wielbasis van 2,9 meter. Het voertuig heeft een 90 kWh accupakket met een 150 kW laadvermogen. Met 545 pk en 700 Nm aan koppel snelt de elektrische auto in drie tellen naar 100 km/u. De topsnelheid ligt op 200 km/u. De actieradius bedraagt 600 kilometer WLTP.

Omdat de LF-Z echt nog een concept is weten we niet of de auto uiteindelijk in productie gaat. De specs klinken in elk geval veelbelovend. Jammer dat de Lexus-rijder nog vier jaar moet wachten op dit volledig elektrische spektakel.