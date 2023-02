Met deze auto kun je het best naar de wintersport

We gaan eens even voor je uitzoeken met welke auto je het beste naar de wintersport kunt.

Het is februari en naar ik heb begrepen zijn hele volksstammen inmiddels op wintersport of anders gaan ze nog. En om de een of andere reden gaan mensen het liefste met de auto op de wintersport. Maar daar moet je dan wel het juiste materiaal voor hebben.

Wij dachten hier ter redactie, laten wij nou eens de ideale wintersport auto voor je gaan uitzoeken. Eentje die vlot is, ruim, niet teveel zuipt en als het even kan ook op de plek van bestemming aankomt.

Is dit de ideale auto voor wintersport?

We weten dus een beetje waar we naar op zoek zijn. Een pakezel dus. Want het gezin moet erin kunnen en ook alle ski’s, snowboards, dikke kleding en wat aardappels en potten pindakaas.

Pakezels genoeg op Marktplaats. Wat dacht je van deze? De Toyota Picnic. Niks mis mee, doet alles wat je wil en kost ook niet de wereld. En een Toyota, dus betrouwbaar. En ik heb me laten vertellen dat die Picnic’s nog best vooruit willen ook…

Oh. Ik hoor net van links dat we graag iets willen dat op de Autobahn een beetje aanzien heeft. En deze heeft alles, behalve dat. We kijken verder…

Is dit hem dan, die ideale wintersport auto?

Goed. De Picnic wordt het niet. Want niet intimiderend genoeg op de Autobahn. Maar dan kijken we even naar iets wat ruim is, snel én waar de mensen voor opzij gaan. Dat kan er maar 1 zijn toch, de Mercedes ML 63 AMG natuurlijk. Dat we daar niet meteen op zijn gekomen.

Groot, snel, überholprestige én vierwielaandrijving. Daar kom je ergens mee als je bergen ingaat. En in principe ook prima te krijgen op Marktplaats, wat dacht je van deze?

Oh? Wat? Ook niet goed? Zuipt veel te veel? Ok… Dan zoeken we nog even verder…

De zoektocht gaat verder, welke wordt het dan?

Geen Toyota Picnic en geen Mercedes ML 63 AMG dus. Niet agressief genoeg en te dorstig. Is er dan een andere mogelijkheid? Jazeker. De Alfa Romeo 159. Da’s toch altijd het antwoord. En zeker deze, die is cool…

Het is er een met vierwielaandrijving én een dikke V6 in het vooronder. En een stationwagen natuurlijk, dus je kunt er best wat in kwijt. En gewoon beschikbaar op Marktplaats. Hebben dus?

Oh. Nu is deze ook weer niet goed, hoor ik. Te klein en niet betrouwbaar genoeg. En Italiaans en dat hoort niet bij een wintersportrammer….

Laatste poging…

Dit is de ultieme wintersport auto. Basta!

We zijn dus op zoek naar een snelle, zuinige, ruime en agressieve auto die ook nog eens betrouwbaar is en waar je ook graag een uurtje of 10 inzit. Nou, dan kan het er maar 1 zijn, toch? Een Alpina. En dan niet zomaar eentje, maar een B5 Touring.

Dit is dé ultieme wintersport auto. Ruim, snel, betrouwbaar, agressief van voren en je zit er graag een hele dag in om met je gezin naar de bergen te blazen. Ok, heel zuinig is hij niet, maar ik heb gehoord dat zelfs de mooiste vrouw op de wc ook niet naar roosjes ruikt. En per direct beschikbaar, kijk maar.

Daarom, als je nog snel een wintersportrammer mét Autoblog Keurmerk zoekt, dan weet je wat je moet halen.

Graag gedaan!