Bizar: vrouw krijgt snelheidsboete van 175.000 euro

Daar gaat je geld: een vrouw kreeg een snelheidsboete van omgerekend 175.000 euro. Dat voor een overschrijding van ‘slechts’ 43 km/u.

Als je ergens geen boete wil riskeren, is het Zwitserland wel. Niet alleen is de hermandad daar erg streng, boetes zijn ook aardig duur. Hard straffen is een manier van overtredingen voorkomen, maar ook naderhand mag je soms veel geld aftikken.

Inkomensafhankelijk

Helemaal als je in Zwitserland woont: de boetes zijn inkomensafhankelijk. Er wordt altijd gekeken naar hoe veel geld er op de naam staat van de overtreder. Dat verklaart een nogal torenhoge boete die er in Zwitserland uitgedeeld is.

Torenhoge snelheidsboete

De vrouw in kwestie reed ‘slechts’ 43 km/u te hard in haar Range Rover: 93 km/u binnen de bebouwde kom. Goed, dat is een flinke overschrijding, maar in de meeste landen zijn het niet de ergste boetes. In Zwitserland wel, tenminste, als je een vermogen van omgerekend 12 miljoen op je naam hebt staan. Dat was namelijk het geval. En dan is zo’n ‘kleine’ boete ineens een fortuin waard. De eis was in eerste instantie 370.000 euro, waar na een beroep van de vrouw ‘slechts’ 175.000 euro van gemaakt werd. Da’s best een bizar aantal, zeker als je je bedenkt dat ze nog overige boetes had openstaan die het totaal op 209.000 euro zetten.

Hoge boetes

Zwitserland is dus koning hoge snelheidsboetes, want de hoogste boete ooit is ook uitgedeeld in Zwitserland. Dit ging om een Zweed in een Mercedes SLS die 720.000 euro wist te klokken. Geen gekke zaken dus voor Zwitserse autoriteiten, maar een boete van 175.000 euro blijft bizar. (via HLN)