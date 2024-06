Met deze geslaagde Huracán zien rijke mensen je wel staan

Serieus genomen worden is heel erg belangrijk. Met deze geslaagde Huracán.

Als je rijk bent, wil je bijzonder en uniek zijn. Net als al die andere rijken. Die arme rijken hebben het probleem dat ze vaak op een kluitje bij elkaar wonen. Dus ja, dan kijk je de hele tijd naar dezelfde auto’s.

Een Lamborghini Huracán is leuk, maar meer voor een succesvolle YouTuber dan een echte miljonair. Een Huracán Sterrato komt al in de buurt. Dat is een speciale editie die helemaal aan het einde kwam van de (lange) carrière van de Huracán. Alhoewel die auto het predikaat ‘exclusief’ opgespeld krijgt, valt dat in absolute zin best mee.

Geslaagde Huracàn

Er zijn er namelijk maar liefst 1.499 van verkocht! Dat is simpelweg te veel. Dus wat moet je doen? Nou, je brengt je vers ingekocht Huracán Sterrato en je brengt ‘m naar de allerbeste foute toko die Duitsland rijk is: Mansory. Het mooie is dat ze zich bij Mansory door bijna niets laten tegenhouden. Ja, als het einde van het budget in zicht komt, wellicht.

Dit is hun laatste project. Nu moet je deze auto niet zijn als de stijlvolle vervanger voor je Lancia Kappa Coupé of Rover 600, maar als een ultieme en hyperexclusieve variant. Ze hebben bij Mansory het offroad-aspect van de auto heel erg omarmd. Uiteraard is de auto nu voorzien van een enorme lading koolstofvezel. Dat is niet ingekocht, maar dat maken ze zelf. Ze hebben drie autoclaves waarin ze de onderdelen ‘bakken’ en op dure auto’s schroeven

Helaas is de Lamborghini zwart van kleur, dat het wat lastiger is om te zijn welk paneeltje van peperduur koolstofvezel is en welk gedeelte plastic of aluminium is. De gesmede lichtmetalen velgen lijken van Delta4x4 te zijn (dat ironisch genoeg offroaders maakt van non-offroadeers), maar een eigen model: de FO.6. Voor zijn ze 8,5 inch breed, achter is het 11 inch, precies even breed als de standaardwielen.

Dat interieur!!!

Speciale vermelding is er voor het interieur. Ze hebben bij Mansory tevens een eigen naaiatelier. Daarmee bedoelen we niet een etablissement gelijk aan de Yab Yum (RIP Meneer Heuft), maar het opnieuw bekleden van de interieurs doen ze helemaal zelf. Het toffe hiervan is dat je véél meer keuzevrijheid hebt in vergelijking met wat er bij de fabrikant mogelijk is. De combinatie van legergroen, olijfgroen en oranje details is ge-wel-dig.

Sterker nog, dat exterieur van de Mansory Sterrato kan ons gestolen worden. Zet dit interieur maar in een standaard zilveren Huracán. Heb je ineens een unieke en toffe auto. Alleen zien de rijke mensen dan niet dat jij óók rijk bent, maar dan heb je wel een geslaagde Huracán onder de dips en dat is ook wat waard.

