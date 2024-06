Zo krankzinnig veel kost een Ferrari achterbumper met korting

Een achterbumper voor een Ferrari kost enorm veel geld. Maar ja, je kan het maar nodig hebben.

Op de Autoblog redactie worden we dagelijks bedolven onder de brieven en mailtjes. Zo zijn jullie altijd er als de kippen bij om ons te tippen over autogerelateerde dingen op het internet. Die superdikke Saab 9-3 van vanochtend?

Dat was een tip van Autobloglezer Marijn. Qua Nederlandse occasions krijgen we veel tips van @rachid en uiteraard zijn er nog meer trouwe lezers als @rrrobert en @hzw.

Lieve Ankie

Daarnaast zijn er ook de nodige vragen die onze lezers hebben. In de meeste gevallen betreft dat adviesaanvragen voor een nieuwe auto. Maar nu kregen we toch wel een heel erg bijzondere brief binnen. Natuurlijk, het is compleet uit de duim gezogen, maar dat maakt het niet minder schokkend:

Lieve Ankie, afgelopen week heb ik een curryworst gegeten in de Ferrari SF90 van mijn vaderrr. Er is toen een stukje ervan blijven hangen in mijn huig en toen heb ik per ongeluk de auto achteruit tegen de Opel Insignia van Ali B gereden. Met de curryworst in mijn huig durf ik niet naar de huisarts, maar ik durf ook niet met de beschadigde Ferrari naar de garage te gaan. Met mijn ouders kan ik het niet bespreken! Wat moet ik doen? Tim Hofman bellen? Anoniempje,

Nou, lief anoniempje, dat is een vervelende situatie. Misschien is het goed om het toch even met je ouders en de huisarts te spreken. En als je dat niet durft, is het handig om even een achterbumper te scoren. Maar waar vind je achterbumpers voor een voor Ferrari SF90? Nou, op Marktplaats!

Ferrari achterbumper

Naast auto’s kun je op deze website die zijn 25-jarige verjaardag viert (van harte gefeliciteerd!) kun je er ook terecht voor onderdelen. We gingen even kijken wat de duurste achterbumper is die te koop staat en nou, het is deze geworden! De duurste achterbumper van Nederland is afkomstig van een Ferrari SF90.

Dat is een hybride V8 supercar met 1.000 pk waarmee een ongelukje tot de mogelijkheden behoort. Heel erg makkelijk parkeren is het niet met een auto die zo laag en breed is.

De achterbumper in kwestie is niet goedkoop. We zouden bijna zeggen dat ‘ie peperduur is! Sterker nog, voor het geld van deze bumper kun je ook een complete auto kopen. Of een hele hoop curryworsten.

Toegegeven, dat is wat anders dan een Ferrari. De achterbumper kost namelijk 22.499 euro. Voordat je gaat klagen, dat is de nieuwe prijs. Tot voor kort was de bumper namelijk nog 24.995 euro.

Interesse? Of ook de SF-90 van je vader geparkeerd in de middenklasser van een schuinmarcheerder? De advertentie kun je hier bekijken!