Nieuwe Nissan X-Trail is de goedkoopste elektrische zevenzitter

Het is alleen wel een elektrische zevenzitter waarmee je benzine moet tanken.

Elektrische zevenzitters zijn heel zeldzaam, maar Nissan heeft onlangs een elektrisch aangedreven zevenzitter geïntroduceert: de nieuwe X-Trail. Oké, deze auto heeft nog gewoon een benzinemotor, maar de X-Trail rijdt als een elektrische auto.

Net als de nieuwe Qashqai beschikt de X-Trail namelijk over een ‘e-Power’ aandrijflijn. Daarmee is de auto een hybride, maar wel eentje die alleen door de elektromotor wordt aangedreven. De benzinemotor dient alleen om de elektromotor van stroom te voorzien.

Goed, dat wisten we al. Wat we nog niet wisten was de prijs van de nieuwe Nissan X-Trail. Daar kunnen we nu meer over vertellen, want Nissan maakt vandaag bekend wat de X-Trail minimaal moet kosten.

Wat blijkt? Voor de nieuwe X-Trail ben je minstens €48.390 kwijt. Voor dat bedrag heb je de voorwielaangedreven versie met 204 pk. Daarmee ligt de prijs van de nieuwe X-Trail een stuk hoger dan die van de vorige generatie. Tot voor kort was de instapper namelijk ruim €10.000 goedkoper. Maar ja, die had geen e-Power.

Concurrentie

Misschien zijn de prijzen van de concurrentie wel relevanter, dus laten we die er ook even bij pakken. Daarbij kijken we even specifiek naar zevenzitters.

Volkswagen Tiguan Allspace 1.5 TSI (150 pk): €38.925

Peugeot 5008 1.2 Puretech (130 pk): €40.960

Seat Tarraco 1.5 TSI (150 pk): €42.190

Nissan X-Trail e-Power (203 pk): €48.390

Hyundai Sante Fe 1.6 T-GDI HEV (230 pk): €51.295

Kia Sorento 1.6 T-GDI Hybrid (230 pk): €52.395

De nieuwe Nissan X-Trail springt er niet meteen uit als de beste deal. Enerzijds heb je bij Volkswagen voor €10.000 minder een zevenzits SUV. Dan krijg je ook minder pk’s, maar toch. Anderzijds heb je als je nog ietsje doorspaart een Sante Fe of een Sorento, die ruimer en krachtiger zijn. Daarmee heb je dus meer waar voor je geld.

Voor wat het waard is: de Nissan X-Trail is wél de goedkoopste elektrisch aangedreven zevenzitter. Een Mercedes EQB is er namelijk pas vanaf €58.201. Maar ja, dat is natuurlijk niet de echte concurrent van de X-Trail.