GMC Hummer EV sloopt alsnog het milieu

Het gebruik van de naam Hummer krijgt nog een extra ironische laag: de GMC Hummer EV en zijn soortgenoten zijn helemaal niet de richting die we op moeten gaan.

General Motors is niet gek van een beetje ironie, want hun eerste zet in de strijd tegen milieuvervuiling is een elektrische versie van de meest notoire milieu-hatende auto uit de recente geschiedenis. De GMC Hummer EV, we hebben het er vaker over gehad. Helaas blijkt een elektrische Hummer uiteindelijk alsnog hetzelfde probleem te hebben als een benzine-Hummer. Het is een drol als het gaat om zuinig zijn.

Efficiëntie

Nou zullen we niks raars zeggen als we zeggen dat een 4.200 kg wegende pickup truck niet het meest efficiënte vervoermiddel is. Om alsnog een theoretisch rijbereik van 500 km te krijgen zit er een batterijpakket met het gewicht van een Honda Civic. Dus moet je ook flink wat kWh bijladen bij elke laadbeurt. Een onderzoek van firma open deur Quartz toont daarom aan dat je meer energie nodig hebt om het ding op te laden en indirect dus de kolencentrales meer belast – die dus voor elke kWh extra stroom weer extra uitstoten. Tot en met een volledige transitie naar groene stroom moet je dus alsnog uitkijken hoe efficiënt, of inefficiënt, je een EV maakt.

GMC Hummer EV toch niet zo goed voor het milieu

Ook maakte Quartz de totaalbalans op en dan ontstaat er toch een ietwat verontrustend statistiekje. Er wordt een gemiddelde uitstoot per auto over het totaalplaatje berekend. Dit komt tot stand door de gemiddelde uitstoot van een stroomnet (in de VS) te berekenen een gemiddelde uitstoot per te laden kWh, en dat wordt dan weer berekend met het elektrische verbruik (kWh/km) van een auto. Van een paar elektrische en een paar benzineauto’s wordt de balans opgemaakt en daar staat de GMC Hummer EV toch wel gevaarlijk bovenaan. Sterker nog: de Hummer EV stoot in het totaalplaatje meer uit dan een Toyota RAV4 of Corolla of zelfs een BMW 3 Serie.

Balanceren

Is er nu reden tot paniek? Nee, er is eerder reden om niet te kiezen voor een 4,2 ton zware pickup of SUV als EV. Naast de GMC Hummer EV is de gemiddelde CO2-uitstoot van EV’s namelijk wel in orde. Zelfs rivalen Ford F-150 en Rivian R1T zijn minder vervuilend dan een Corolla en een Tesla Model 3 stoot nog niet eens de helft van de compacte Toyota uit. En dat is op de huidige stroomnetten: des te meer die vergroenen, des te minder vervuilend EV’s worden in het totaalplaatje. Over een paar jaar mag je dus weer gekke dingen doen met zware elektrische voertuigen. Voor nu is de Hummer EV wederom niet de auto die het milieu gaat redden.