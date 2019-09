Met deze Tesla Model 3 maak je indruk bij de locale Mac

Een opvallende makeover voor de elektrische sedan.

De Tesla Model 3 heeft een wat saai uiterlijk zei u? Say no more fam, deze Model 3 is alles behalve saai te noemen. Het moet natuurlijk wel je smaak zijn, want van enige subtiliteit is niet meer te spreken.

Een rijder van een Model 3 was van mening dat zijn elektrische auto er wel wat meer uit mocht springen. De goedverkopende Tesla is een veel geziene gast op de wegen en dus wilde de eigenaar van zijn auto er iets origineels van maken. Die missie is gelukt. De Model 3 is van een makeover voorzien.

De EV staat nu op 20-inch FR7-velgen van Ferrada, daarnaast is de auto zo verlaagd dat de banden enigszins verdwijnen in de wielkasten. De bumpers zijn standaard gebleven. Wel is ervoor gekozen om een andere motorkap te monteren.

Je kunt zeggen wat je wil, maar de Model 3 is nu wel lekker gestroomlijnd. Of het nog steeds een lekker sturende auto is, is een tweede. Gelukkig heb je dat als bestuurder zelf in de hand. Voor de foto staat de Model 3 lager dan laag. De auto kan weer verhoogd worden zodat verkeersdrempels enigszins normaal genomen kunnen worden. Bewegende beelden van deze Model 3 in een fatsoenlijke stance zie je in de video hieronder.