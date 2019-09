Grote staking General Motors voor het eerst in 12 jaar

Dit is er aan de hand.

Aan de andere kant van de plas heeft het afgelopen weekend een georganiseerde staking plaatsgevonden bij General Motors. Personeel van tientallen vestigingen van het autoconcern hadden het werk neergelegd. Dit deed men naar aanleiding van een omroep van de United Auto Workers (UAW), de FNV Bondgenoten van de Verenigde Staten.

De UAW wil betere lonen en banen voor medewerkers van General Motors. Er ligt een voorstel van GM op tafel, maar de UAW is nog niet akkoord. In een statement stelt GM zeven miljard dollar te gaan investeren die meer dan 5.400 banen kunnen opleveren. Het is voor het eerst dat er een dergelijke staking heeft plaatsgevonden bij GM. De laatste staking was in 2007.

We presented a strong offer that improves wages, benefits and grows U.S. jobs in substantive ways and it is disappointing that the UAW leadership has chosen to strike at midnight tonight. We have negotiated in good faith and with a sense of urgency. Our goal remains to build a strong future for our employees and our business. – General Motors