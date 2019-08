Chinese overheid gooit geld tegen Tesla aan

Xi Jinping: "I Make it rain, make it rain on that Tesla..."

In een verrassende ontwikkeling heeft China besloten Tesla een keihard belastingvoordeel toe te spelen. De Tesla Model S, Model X en Model 3 zijn namelijk pardoes terechtgekomen op een uitzonderingslijstje voor een aankoopheffing van tien procent. Deze vrijstelling bestond in China al voor EV’s, maar niet voor die van Tesla daar Tesla haar auto’s importeert vanuit Detroit Amerika.

Na een bliksembezoek van Elon himself aan Shanghai, heeft de Chinese regering echter besloten om de Tesla’s alsnog op het lijstje van vrijgestelde auto’s te zetten. Opvallend, gezien de trade war tussen Amerika en China die de afgelopen tijd juist weer wat warmer leek te worden. Los van het bezoek van Elon zou de beslissing ook te maken kunnen hebben met het feit dat Tesla de Model 3 (als alles goed gaat) binnen afzienbare tijd in China gaat bouwen. Doch het gaat dan alleen om de lagere specificaties. De dikkere Model 3’s alsmede de Model S en Model X zullen gewoon uit Amerika geïmporteerd blijven worden.

Hoe dan ook is het goed nieuws voor Tesla. Even disclaimer voor degenen die roepen dat een vrijstelling van belasting niet hetzelfde is als subsidie: helemaal mee eens. Desalniettemin kan (en gaat) Tesla indirect per direct een slaatje slaan uit de verminderde belasting die volgens Tesla een verschil tot 13,957.82 Dollar kan betekenen voor klanten. Het bedrijf approprieert namelijk meteen een deel van dit belastingverschil, door de kale vraagprijzen van Tesla’s met zo’n drie procent te verhogen. Jinping, money ain’t a thing.