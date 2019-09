Grijp die kans! Mercedes SL 73 AMG onder de hamer

Een uitzonderlijke AMG met een uitzonderlijk geluid. Hij kan de jouwe worden.

Wanneer autofabrikanten in een gekke bui zijn komen soms de meest gekke creaties naar voren. Creaties die als briljant omschreven kunnen worden. De Mercedes SL 73 AMG is daar een prima voorbeeld van. We kennen vandaag de dag de SL 55 AMG, de SL 63 AMG, de 65 AMG en de eveneens toffe SL65 AMG Black Series, maar de SL 73 AMG van vroegâh was een auto uit de buitencategorie.

De Benz werd gebouwd tussen 1997 en 2001. Slechts enkele tientallen exemplaren zijn er uiteindelijk geproduceerd. Eén van die exemplaren zal binnenkort door RM Sotheby’s in Londen geveild gaan worden. Het gaat om een zwarte SL 73 uit Japan met slechts 35.000 gereden kilometers op de klok.

Het feest speelt zich onder de motorkap af. Daar ligt een prachtig klinkende 7.3-liter V12. Een bekend motorblok voor een ieder die iets heeft met de Pagani Zonda. De auto is goed voor 525 pk en 750 Nm koppel. Waarden die nu misschien niet meer zo indrukwekkend klinken, maar in de jaren negentig was dit meer power dan je in menig supercar kon vinden. Het 0-100 km/u sprintje doet de SL 73 in 4,6 seconden. De topsnelheid bedraagt 322 km/u.

Het mooie van dit model is dat het uiterlijk zo gewoon is gebleven. Zowel het uiterlijk als het interieur schreeuwen niet dat dit een wel heel bijzondere Mercedes SL is. De veiling is op 24 oktober in de Britse hoofdstad.