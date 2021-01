Autoblog garage: winterbanden voor de BMW 325! - Autoblog.nl

We zijn slechts een paar maanden verder en we gaan weer nieuwe allseason-banden en BBS-velgen monteren! Alweer?

Aan het einde van het jaar kun je er de klok op gelijk zetten. Diverse discussies laaien op. Ten eerste: waarom is de muziek in de Top 2000 zo slecht? Niemand kent iemand die Bohemian Rhapsody of Hotel California heeft genomineerd, toch staan die liedjes altijd bovenaan. In de VS zou men de organisatie van fraude (in hoofdletters) betichten. RIGGED!

Discussies

Een andere discussie gaat over de werknemers van een zekere goedheiligman en natuurlijk de discussie die het hardst wordt gevoerd op Autoblog: winterbanden. In dit artikel ga ik dat absoluut niet rechtzetten of een kant kiezen. Door de jaren heen ben ik wel iets van mijn geloof gevallen, waardoor ik nu een andere keuze heb gemaakt dan voorheen. Context is in de meeste gevallen van doorslaggevend belang.

Pindakaas en jam

Laten we daarom beginnen met de situatieomschrijving zoals deze nu is. Nadat ik de auto een paar maanden in bezit had en technisch weer helemaal up-to-date had gebracht, vond ik het tijd voor nieuwe velgen. Aangezien BMW en BBS samengaan als Peanutbutter en Jelly, was de keuze voor mij vrij snel gemaakt. Het zijn uiteindelijk de BBS RX-R RX303-velgen geworden. Deze 19” x 9J flowformed-velgen zijn niet ieders smaak, maar ik vind ze met de dag mooier worden. Ze zijn relatief licht, hebben de klassieke kruisspaak velg en je zit ze niet zo heel erg veel.

Dunlop banden

Om deze velgen liggen 245 / 35 19 banden. Het zijn Dunlops, te weten de SP Sportmaxx RT. Deze velg en band combinatie is aanzienlijk prettiger dan de 17” standaardwieltjes met runflats eronder. Die combinatie was minder comfortabel én minder precies. Over de Dunlops ben ik erg te spreken. Ze zijn erg stil en bieden veel grip.

Niet alleen de hoeveelheid grip, maar ook het moment dat je grip gaat verliezen, is erg prettig. Je voelt duidelijk wanneer je de band ‘over de kling aan het jagen’ bent en wanneer je grip dreigt te verliezen. Een bijzonder fijne eigenschap die je niet direct ‘leest’ in een grote bandentest. Daar worden vooral enkel objectieve metingen gedaan. Subjectieve waarneming is in deze heel erg belangrijk.

Typische zomerband

Maar de banden hebben ook een nadeel. Het is een typische zomerband. Lekker plakkerig met 25 graden, maar in de regen is er beduidend minder grip. Naarmate het telkens kouder werd, merkte je dat de banden minder in hun element waren. Het is geen moment onveilig geweest met de banden, maar de grip-reserves die je in de zomer hebt, zijn in de herfst en winter wat minder. De band voelt minder soepel aan, de achterwielen spinnen iets makkelijker en de voorzijde ‘bijt’ minder lekker. In goede omstandigheden is onderstuur deze auto vreemd en kun je’m heel hard en voorspelbaar door de bochten jagen. In de herfst en de winter is dat toch ietsje minder.

Winterbanden en velgen

Kortom, er moet even een setje voor de winter komen. Nu waren er diverse opties. Ik heb de originele 17” wielen met zomerbanden (Style 225) nog liggen. Daar kan ik dan winterbanden omheen doen. Dat was aanvankelijk ook het plan. Wat ik niet zo leuk vind aan dat soort wissels, is dat je dus 4-5 maanden per jaar rondrijdt met ‘de verkeerde’ velgen. Ook is 17” nét iets te klein. Met de 159 moest ik 18” wielen erop zetten, vanwege de grotere remmen. Dus met een eventuele remmen-upgrade op komst, wilde ik minimaal 18”.

Het probleem was een beetje dat ik niet wist welke band ik wilde gaan gebruiken en dus ook niet welke velg ik daarbij moest zoeken. Laten we beginnen met de velgen. Ik was aanvankelijk aan het kijken naar originele 18” velgen van BMW zelf. Nieuw bij de dealer vind ik ze onredelijk duur voor de kwaliteit die je krijgt. Ook bij specialisten zijn de originele setjes niet goedkoop. Daarbij waren de velgen die ik mooi vond, nét voorzien van zomerbanden en was het ‘lastig’ om voor dezelfde prijs winterbanden erop te zetten. En als je dan toch iets meer kwijt bent voor origineel BMW, dan kun je net zo goed de upgrade maken naar BBS-wielen.

Wintervelgen uitkiezen

Ook heb ik gekeken naar gebruikte velgen. Genoeg particulieren hebben setjes liggen die één of twee seizoenen gebruikt zijn. Voor een paar honderd euro scoor je een setje op Marktplaats waar je nog jaren mee kan doen. Aangezien ik de auto zo netjes mogelijk houd, moeten de velgen dat ook zijn. Dus ik zou de gebruikte velgen toch weer gaan repareren en poedercoaten, waardoor de kosten alsnog zouden gaan stijgen.

Dus toch maar gekeken naar nieuwe wielen. Ik had een paar eisen: 18 of 19 inch, iets smaller dan wat ik nu heb en het liefst weer BBS. Ja, ik ben een fanboy. Nu zou een setje BBS SR of BBS XR (afbeeldingen boven) heel voor de hand liggend zijn. Waarschijnlijk staan ze prima, maar ik wilde graag velgen die nieuw werden geleverd in de tijd dat de BMW E91 óók nieuw werd geleverd, period-correct dus.

BBS CK wintervelgen

Dat was nog vrij lastig. Ondanks dat BBS vaak verweten wordt dat ze hun modellen te weinig verversen, zijn de meeste wielen van de periode 2008-2012 al weer uit productie. De BBS CH-R was de enige optie, ware het niet dat deze niet geschikt zijn voor wintergebruik volgens BBS. Waarschijnlijk kan het prima, maar is de velg minder goed bestand tegen pekel en zout. Dus wat dan te doen? Geheel toevallig liep ik op Marktplaats tegen een setje weinig gebruikte BBS CK-velgen aan.

De BBS CK lijkt qua vorm wel iets op de populaire CH-R (die je echt overal ziet). De BBS CK werd destijds nieuw geleverd toen de E91 ook nieuw geleverd werd. Sterker nog, diverse Duitse BMW-dealers gebruikten dit model onder hun showroom-modellen. De BBS CK komt in twee kleuren: Diamond Silver en Antraciet. Het liefste had ik de antraciete velgen, maar op de afbeeldingen waren de wielen silver. Geen probleem, ook mooi.

BBS CK002 TGAP

Toen ik de velgen binnenkreeg (slechts 1 dag wachten), was ik blij verrast. Ten eerste de kleur van de velgen. Ze waren tóch antraciet! Ten tweede vanwege de staat: deze velgen waren gewoon nieuw! Kijk, soms zit het tegen en vandaag zit het enorm mee. Voor de liefhebbers, het zijn de ‘BBS CK 002 TGAP’ velgen. Dus dat betekent dat de velgen 19” in diameter zijn en 8,5 inch breed. De ET-waarde is 35. In verhouding met mijn eigen zomerwielen betekent dat de wielen iets meer naar binnen zullen staan. Of met andere: meer zoals BMW het destijds zelf in gedachten had.

Welke banden voor de winter?

Ok, nu ik de velgen heb, kon ik op zoek gaan naar de banden. Vanwege de smallere velg, wilde ik een iets smallere band, dan kom je dus uit op 235 / 35 19. Dan is het de vraag: welke banden? Ik ben gaan kijken naar winterbanden. Logisch, want dat heb ik altijd al gedaan. Maar zoals als onze hoofdredacteur @michaelras altijd zegt, “Dat is dan nog geen reden om het te blijven doen.”

Gebruik

Net als met veel andere producten moet je gaan kijken naar het gebruik. De auto is mijn enige auto en moet dus onder alle omstandigheden gebruikt kunnen worden. Ik heb mijn eigen kantoor aan huis, maar mijn vriendin moet het hele land doorcrossen met de 325d. Normaal gesproken kun je dus voor winterbanden gaan en dat deed ik dus ook graag. Bij minder dan 7 graden heb je al voordeel van die banden. Althans, dat was altijd de consensus.

De tijden zijn echter iets veranderd, zowel qua klimaat als qua bandentechnologie. De winters zijn veel minder streng te zijn dan voorheen. Daarnaast zijn de allseason-banden telkens beter geworden. Vroeger was het een net-niet-band waarmee je in de winter én in de zomer op de verkeerde banden reed.

Allseason-band

In veel gevallen heb je met een allseason-band niet de scherpte van een zomerband of de sneeuwkwaliteiten van een winterband. Maar een allseasonband kan redelijk goed uit de voeten in koude en natte omstandigheden. Met temperaturen van 0 tot 10 graden en veel regen is een allseason band een betere keuze dan een zomerband. Een winterband is in zo’n situatie nogal overkill. Oh, en niet beter dan een allseason band, daarvoor moet het sneeuwen of kouder worden.

Daarom is mijn keuze gevallen op een allseason-band in plaats van een winterband. In Nederland zijn de omstandigheden ideaal voor een allseason-band. Winterbanden zijn dan nog niet in hun optimale gebruiksgebied en voor die paar dagen dat het sneeuwt, is een allseason-band prima. Althans, daar ga ik nu even vanuit.

Sneeuwbanden of allseason-banden

Wellicht als je veel de Alpengebieden bezoekt in de winter (paar keer wintersport, paar zakentrips), dan zou ik denk ik de winterband kiezen. Voorlopig staan er (nog) geen bezoekjes naar Alpenlanden op de planning (coronatime) en als het wel het geval is: veel goede allseason-banden zijn voorzien van een sneeuwvlokje, dus je mag ermee Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland in. Dus voor een spontaan weekendje skiën in Salober zijn de banden gewoon geschikt en goedgekeurd.

Welke Allseason-banden?

Maar ja, welke allseason-banden moest ik dan kiezen? In deze maat is er namelijk niet veel te kiezen. Zeker niet als je banden wenst waarmee je hoge snelheden kunt halen. Officieel is de 238 km/u de topsnelheid van de auto. Echter, na de kietelbeurt bij Van Vught Tuning is dat flink wat meer geworden, vermoed ik. Dus het is wel lekker om banden te hebben die daarop voorbereid zijn. Ik heb gekozen voor Continental AllSeason Contact XL-banden. Er was niet heel erg veel keuze qua merken. Naast Continental waren er banden van Vredestein, Bridgestone, Rotalla en (niet de uil van) Minerva.

Naafkapjes allseason-banden

Het monteren van de banden was een vrij simpele exercitie. Het enige dat miste, waren de naafkapjes. Ik heb nog de originele zwarte carbon ‘look’-kapjes liggen met zilveren letters, maar die vind ik niet zo fraai. Het is namelijk niet alleen de kleur, maar ook de diepte van de naafdoppen.

Je moet ze eigenlijk in het echt zien om te begrijpen wat ik bedoel. Of om vast te stellen dat ik een fanboy ban die blij wordt van Japanse BBS naafdopjes. Dat kan natuurlijk ook (en is ook het geval) Voor de zomerset hebben we overigens nieuwe naafkapjes besteld die er in april op gaan. Dus het is nog (lang) niet gedaan met de updates en upgrades.

Kortom, het is tijd om te zien hoe de BMW zich in de winter gaat houden. Dat er maar mooi een paar koude dagen aankomen, kunnen we meteen kijken hoe die allseason-banden zich houden.

Eerder in deze serie:

De overige Autoblog Garage auto’s op dit moment