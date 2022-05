Met deze Trabant van Marktplatz val je in elk geval flink op

Je kan veel van deze Trabant zeggen die je op Marktplatz kunt kopen, maar onopvallend rondrijden zit er niet meer in als je hem koopt.

Het was absoluut een van de meest indrukwekkende gebeurtenissen uit de recente geschiedenis; de val van de Berlijnse Muur in 1989. Na meer dan 30 jaar scheiding tussen Oost en West werd het grootste en meest gehate symbool van de Koude Oorlog eindelijk neergehaald.

Dolgelukkige Oost-Duitsers gingen massaal de grens over naar het Westen en ze keken daar hun ogen uit. Maar omgekeerd keken de westerlingen ook hún ogen uit toen ze hun Oosterburen naar binnen zagen trekken. Die lui zaten namelijk allemaal in hele grappige autootjes, de Trabant.

Koop deze oranje Trabant op Marktplatz

De Trabant was voor de Oost-Duitsers wat voor ons de Opel Kadett was, bijna iedereen reed ermee. Alleen niet vrijwillig, zoals bij ons met die Opel. Er was vrijwel niks anders te krijgen in de DDR, op een enkele Wartburg na. Niet gek dus dat de Oost-Duitsers na de eenwording in 1990 graag iets anders wilden hebben.

Daardoor verloor de Trabant erg snel aan populariteit. Binnen een paar jaar zag je ze alleen nog bij de échte liefhebbers, of bijvoorbeeld bij bedrijven die ze verhuurden voor lollige puzzelritjes enzo. En zo is het anno 2022 nog steeds.

Maar wij hebben er toch nog een voor je gevonden die de moeite van het bekijken zeer zeker waard is. Gewoon op Marktplatz. de nl

Rally rijden was nog nooit zo Toll!

Het gaat om knal oranje Trabant 601, en dan de stationcar-variant. Helemaal aangepast om (historische) rally’s mee te rijden. En de vorige eigenaar is daarmee niet over 1 nacht ijs gegaan, kijk maar wat er allemaal in en op is gezet.

Kortom, hij rijdt ongetwijfeld lang niet meer zo beroerd als hij in 1966 deed toen hij de fabriek verliet. Eigenlijk is deze Trabant nu exact zoals hij 56 jaar geleden had moeten zijn. Hij heeft slechts 1 nadeel; je kunt er niet onopvallend mee rondrijden. Maar wel belastingvrij, da’s dan weer een voordeel!

Wil je meer foto’s zien van deze Trabant 601, kijk dan even op de Werbung op Marktplatz. En als het bevalt kun je 5500 hedendaagse D-Marken overmaken en ben jij de trotse eigenaar! En als je dat dan doet, noem je hem dan Helmut voor ons? Gewoon, omdat het kan?

Alvast danke schön!