Nu willen we het voor eens en altijd weten middels deze lezersvraag. Koop jij een auto niet vanwege zijn imago? Of boeit dat jou niets?

Auto’s en hun imago, je kunt er hele boeken over volschrijven. Oh wacht, dat is ook daadwerkelijk gedaan. Nou ja, dat bewijst mijn punt alleen maar toch? Het is een interessant onderwerp. Want sommige auto’s hebben een goed imago en bij anderen is dat juist heel slecht. Afhankelijk van welke kant je het bekijkt.

Collega @willeme en ik kwamen op het idee voor deze lezersvraag na een comment onder het bericht over de nieuwe Mercedes-AMG C63. Gewaardeerd lezer en reaguurder @sportabgasanlage zei er het volgende over:

En dat zette ons aan het denken. Want waarom zou je een auto wel of niet laten staan vanwege het imago?

Zou jij een auto met fout imago kopen?

Persoonlijk snap ik het wel hoor, want veel mensen halen toch wel iets van hun identiteit uit de auto waar ze in rijden. Of andersom natuurlijk. Voor mijzelf geldt en gold dat ook. Vroeger bijvoorbeeld kocht je in de kringen waarin ik verkeerde absoluut geen Opel. Dat moest een Alfa zijn en als dat niet ging mocht het ook een Renault zijn, of een Mini of Golfje. Maar géén Opel.

Onzin natuurlijk, want Opels waren en zijn prima auto’s. Niks mis mee. Alleen kleefde er 30 jaar geleden nog een beetje een ‘spruitjes imago’ aan. En daar wilde je niet in gezien worden. Hetzelfde gold voor de huisarts en notaris met hun eeuwige Saab. Die wilden vast ook liever een Benz, maar hun beroep liet dat niet toe. Dat schreef ‘degelijk’ voor.

En zo kun je alle kanten op. BMW-rijders vinden Mercedes een auto voor kermisklanten, Golfrijders halen hun neus op voor de man in de Peugeot 308 en de eigenaar van een Rolls-Royce vindt een Bentley maar een minderwaardig VAG-product.

Lezersvraag, wat zou jij doen?

Daarom dus de lezersvraag, lieve Autobloglezers- en lezerinnetjes, zou jij je autokeuze laten afhangen van het imago dat er kleeft aan een bepaald merk of model, of zal dat je aan je achterste oxideren?

En als je een auto laat staan vanwege het imago, waarom? En als het je niet uitmaakt, ook waarom? Laat het ons weten in de comments, we zijn hartstikke benieuwd!