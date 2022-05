Ferrari krijgt flinke boete na levensgevaarlijke radiocall aan Sainz

Het ging afgelopen weekend niet zo lekker met Ferrari in Monaco. Het radioverkeer tussen het team en Sainz is in elk geval flink beboet.

Afgelopen weekend in Monaco zagen we voor het eerst dit seizoen het Ferrari dat we de afgelopen jaren zoveel vaker hebben gezien. Daarmee bedoelen we dat er onder druk weer flinke fouten gemaakt werden door het team, met als belangrijkste natuurlijk het nodeloos door de pitsstraat rijden van Leclerc.

Want al rijd je als Charles zijnde in de snelste auto van het veld, als je team je de verkeerde dingen vertelt, kun je nog zo hard rijden, maar het wordt niks meer met een goede eindklassering. En helaas voor Ferrari was dit niet de enige fout die het team maakte dit weekend.

Ferrari laat Sainz bijna stoppen op de racelijn

Er ging namelijk eerder al iets vreselijk mis in de communicatie tussen Ferrari en een coureur, Carlos Sainz in dit geval. Op de derde vrije training zorgde een call van Ferrari namelijk bijna voor een megaklapper.

Sainz was zich aan het voorbereiden op een snelle ronde en liet een gat vallen om wat ruimte te maken. Dat mocht van Ferrari, er zat volgens hen namelijk niemand vlak achter hem. Tegelijkertijd was Stroll al bezig met een snelle ronde en ging Yuki Tsunoda net de pits in. Stroll moest om de Japanner heen en zag toen Sainz vlak voor hem.

Alleen door snel reageren van Stroll ging het toen niet mis. En al kon je Sianz niet eens echt iets verwijten, de FIA is niet blij dat hij bijna stil ging staan op de racelijn. Bovendien was het niet de eerste keer dat zoiets gebeurde, een dag eerder klapte Sebastian Vettel bijna achterop een langzaam rijdende Sainz.

Fia deelt boete en reprimande uit

De stewards waren vanzelfsprekend ‘not amused’ en zagen deze akkefietjes dan ook niet door de vingers. Ferrari kreeg een boete van 25.000 dollar en Carlos Sainz mocht een officiële reprimande in ontvangst nemen. Hiermee moet volgens de stewards duidelijk worden dat stilstaan op de racelijn NIET getolereerd wordt en foute radiocalls al helemaal niet.

Dus. Dat belooft nog wat. Als Ferrari nu al onder de druk lijkt te bezwijken, hoe erg zal het worden als het kampioenschap meer richting de beslissende fase gaat? Laten we in vredesnaam maar hopen dat het falen aan de pitmuur geen gewonden oplevert.

Dat is het ook allemaal niet waard.