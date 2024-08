Dankzij stekkerauto blijft jouw autoverzekeringspremie stijgen

Bedankt hè!

Wat zou het fijn zijn als auto’s alsmaar goedkoper werden. Voordeligere onderdelen om te vervangen bij een schade, zodat ook de autoverzekeringen goedkoper kunnen worden. Helaas is dat de omgekeerde wereld. De autoverzekeringspremie stijgt en daar komt, mede door de stekkerauto, voorlopig geen einde aan.

Autoverzekeringspremie stekkerauto

Een deel van die stijging valt ’te danken’ aan de komst van de stekkereauto. Marktleider Achmea doet daar een boekje over open tegenover de Telegraaf. De kosten bij een aanrijding lopen enorm op. Daardoor zijn verzekeraars genoodzaakt de schadepremies te verhogen. Jij en ik, de verzekerden met een auto, moeten daar weer de collectieve pijn van dragen met een hogere premie.

De kostenstijging voor nieuwe klanten zou al gauw 10 procent per jaar bedragen bij de grote verzekeraars. De gemiddelde autoverzekering is in twee jaar tijd maar liefst 30 procent duurder geworden, aldus Menno Dijcks van vergelijkingsplatform Independer. In juli 2022 bedroeg de gemiddelde jaarprijs voor een autoverzekering nog 916,27 euro. Twee jaar later, in juli 2024, is dit gestegen naar 1186,87 euro. In tien jaar tijd is de polisprijs zelfs ruim verdubbeld.

Dit heeft grotendeels te maken met nieuwe auto’s. Het is niet zo dat we met z’n allen meer schade zijn gaan rijden. De schade met een nieuwe auto is echter peperduur geworden. Met name stekkerauto’s met geavanceerde technologie aan boord zijn hier verantwoordelijk voor. Zelfs na een relatief klein ongelukje kan de schade al in de duizenden euro’s lopen. Ook zijn deze voertuigen zwaarder. Een nieuwe BMW M5 van twee ton kilo’s richt nu eenmaal meer schade aan bij een aanrijding dan een Volkswagen Up.

NN Group, één van de grote aanbieders van verzekeringen in Nederland, heeft de premies voor autoverzekeringen al met 12,5 procent verhoogd. Dat zou volgens de verzekeraar in lijn zijn met de concurrentie. Achmea spreekt over een stijging van schadepremies van gemiddeld 8 tot 9%.

De komende jaren gaat er niet rooskleuriger op worden. KPMG heeft voor BOVAG onderzoek gedaan en kwam tot de conclusie dat de gemiddelde schadelast per auto stijgt naar 3400 euro, dat is nu nog 2200 euro.

Jongeren tussen de 18 en 24 jaar zijn de groep die de stijgende premies het hardste voelen in de portemonnee. Vergeleken met 2022 zijn jongeren nu gemiddeld zo’n 500 euro meer kwijt in vergelijking met een paar jaar geleden.

Fotocredit: pinguinman18 via Autoblog Spots