Met deze tweedehands powersedan rijd je alle M5's zoek - Autoblog.nl

Iemand interesse in een splinternieuwe Hennessey Cadillac CTS-V met 700 pk? Gewoon op te halen in Nederland.

Als het gaat om een powersedan in het E-segment is er één hele voor de hand liggende keuze, die begint met M en eindigt op 5. Daarnaast is er de E 63 AMG en de RS6 Sedan en daar houdt het voor de meeste kopers op.

Voor degenen die buiten deze geijkte opties willen gaan is de keuze vrij beperkt. Toch is er nog een interessante optie die niet uit het land van bier en bratwurst komt: de Cadillac CTS-V. Waar er bij de M5 ruime keuze is, mag je bij de CTS-V blij zijn als er überhaupt één te koop staat in Nederland. Er is nu echter een exemplaar opgedoken op Marktplaats. En niet zomaar eentje.

Een CTS-V is sowieso al een auto die je niet of nauwelijks ziet in Europa, maar deze CTS-V is nog een stukje specialer. Dit exemplaar is namelijk onder handen genomen door Hennessey. Met een supercharger heeft het bedrijf van John Hennessey van 550 pk meer dan 700 pk weten te maken. Deze behandeling hebben maar 50 CTS-V’s gekregen, wat deze powersedan dus nog eens extra zeldzaam maakt.

De auto wordt door de verkoper aangeprezen als een echt collector’s item. Daar zijn de nodige kanttekeningen bij te plaatsen, maar de auto lijkt in ieder geval wel als zodanig te zijn behandeld. De auto dateert namelijk uit 2010, maar is nog niet eens ingereden. De teller staat nog maar op 1.400 km.

Er zullen waarschijnlijk heel weinig Nederlanders zijn die een M5 laten staan voor een CTS-V, of die nu 700 pk heeft of niet. De prijs zal ook niet mee helpen: er wordt €59.999 voor gevraagd voor deze Hennessey CTS-V. Toch hopen we dat iemand de ballen heeft om dit ding te kopen. M5’s en E 63’s rijden er immers al genoeg rond in Nederland.