Dit is de goedkoopste BMW E34 M5 van Marktplaats

Zo’n BMW E34 M5 is natuurlijk enorm gaaf, maar inmiddels ook onbetaalbaar, toch? Het valt soort van mee, als je voor dit goedkoopste exemplaar op Marktplaats gaat.

Je kent het wel, je wil een achtervolging met een Audi D2 S8 naspelen, maar je hebt net niet de juiste auto bij de hand om het te doen. Marktplaats biedt ook op deze uitdaging een passend antwoord. Op de onvolprezen website kan je namelijk ook gewoon een BMW E34 M5 kopen.

De E34 generatie van de M5 was volgens de sommigen de laatste echte. Het was de laatste M die nog met de hand gebouwd werd. Dat gebeurt natuurlijk minder nauwkeurig dan een machine het kan doen, maar wel met meer liefde en met meer premium. Onder de kap lag bovendien geen bonkige V8, maar een smeuïge zes-in-lijn. Dat is eigenlijk veel meer BMW en veel meer M GmbH dan zo’n vee-eight-motor.

De exemplaren voor de facelift hadden de 3.5 liter grote versie van de S38 onder de kap met 315 pk. Later volgde een 3.8 versie van de motor met 340 pk. Er zijn nog een aantal speciale versies gebouwd met ongeveer 400 pk, maar deze zijn zo zeldzaam dat lange tijd niemand ervan wist. Tegenwoordig zijn die laatste units natuurlijk onbetaalbaar.

Het exemplaar op Marktplaats is niet de mooiste garage queen die je ooit gaat zien. Oorspronkelijk komt de zwarte sedan uit Spanje. Er staan al ruim 200.000 kilometers op de teller en hier en daar zit een gebruiksspoortje. De witte pinkers en de spoiler zijn natuurlijk helemaal fout. Maar ja, dat zijn dingen die makkelijk veranderd kunnen worden.

Bovendien is de vraagprijs er ook naar. Voor een perfecte E34 540i betaal je tegenwoordig makkelijk 30.000 Euro. Voor deze volbloed M5 met wat schoonheidsfoutjes die ‘m uitermate geschikt maken als daily driver, vraagt de verkoper 22.500 Euro. Dat is op een haar na hetzelfde als wat die Cadillac ATS van gisteren moet kosten. Dit roept natuurlijk de vraag op: wat zou jij doen? Kies moaaaaaaah!!1!