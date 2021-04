Porsche 997 GT3 belandt in de vangrail op de A7 - Autoblog.nl

Een Porsche 911 GT3 eindigde eerder deze avond op een andere bestemming dan de bestuurder waarschijnlijk in gedachten had.

Een Porsche 911 is in Nederland geen bijster exotische verschijning. Je zou deze auto oneerbiedig de Golf onder de sportwagens kunnen noemen. Er zijn uiteraard uitzonderingen. Best veel zelfs. Een GT3 zie je bijvoorbeeld al een stuk minder vaak. En als je een GT3 tegenkomt is de kans het grootst dat het een 991 GT3. Een 997 GT3 zie je echt niet vaak meer. Dat heeft er ook simpelweg mee te maken dat er minder van verkocht zijn dan van de nieuwe GT3.

Vanavond viel er echter een Porsche 997 GT3 te spotten op de A7 ter hoogte van het Groningse Zuidbroek, en wel op een ongebruikelijke plek. De auto hing namelijk in de vangrail, terwijl de voorbumper een stukje verderop in de berm lag.

De bestuurder is met de schrik vrijgekomen, meldt Dagblad van het Noorden. De schade blijft dus beperkt tot materiële schade aan de Porsche (en de vangrail). Omdat de auto netjes op de vluchtstrook stond had het overige verkeer er ook geen last van. Zij werden hooguit wat afgeleid.

Het betreft een 997 GT3 van voor de facelift (een Mk1 dus). Deze is het makkelijkst te herkennen aan de gewelfde spoiler á la 996 GT3 Mk1. De 997 GT3 is niet zo hardcore als zijn voorganger, maar met 415 pk is het wel serieus speelgoed. En daarmee zit een ongeluk toch altijd in een klein hoekje.

Foto’s: Noordernieuws/De Vries Media