Bewijs: een Italiaanse supercar kan ook lelijk zijn - Autoblog.nl

Heel leuk, een Italiaanse supercar met een V10, maar het oog wil ook wat.

De Italianen hebben keer op keer bewezen dat ze als geen ander in staat zijn fraaie auto’s te tekenen. In ieder decennium hebben de Italiaanse sportwagenmerken pareltjes afgeleverd. Is een Italiaanse sportwagen dan per definitie mooi? Nee, het beste Italiaanse paard struikelt wel eens. De auto die we hier voor ons hebben laat zien dat niet alle Italianen hetzelfde verfijnde gevoel voor design hebben.

Je kijkt hier naar een auto met de welluidende naam FV Frangivento Sorpasso. Dat zegt je waarschijnlijk vrij weinig, maar toch is dit niet de eerste auto die het merk presenteert. In 2019 kwamen deze toko al met de Asfanè. Daarmee vergeleken is dit nieuwe model nog een schoonheid.

De achterkant van de Sorpasso toont veel overeenkomsten met de Asfanè, maar de voorkant is iets conservatiever (lees: minder lelijk) vormgegeven. Desondanks is het nog steeds een vrij bizar geheel. Het ontwerp is rommeliger dan de gemiddelde dorpsgarage in een Oostblokland.

Nieuwe supercars zijn anno 2021 vaak elektrisch, maar de uitlaten op deze auto zitten er niet voor de sier. Deze Sorpasso heeft namelijk een heuse V10 achterin liggen. Deze produceert 610 pk. Stomtoevallig heeft de V10 die in de Lamborghini Huracán en de Audi R8 te vinden is precies hetzelfde vermogen.

Voor de klanten die het niet af willen leggen tegen de eerste beste R8 hebben de Italianen nog een andere optie: de Sorpasso GTXX. Dankzij een supercharger levert deze versie 850 pk. Mocht je je afvragen wat de letters XX betekenen: die staan helemaal nergens voor en mag je zelf invullen. Je kunt er dus je geboortejaar van maken, je IQ, je schoenmaat: wat jij wil.