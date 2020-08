Met deze Vanquish Zagato verlies je 400.000 dollar in 3 jaar

Niet alle zeldzame auto’s zijn een goeie investering, zo bewijst deze Vanquish Zagato die 400.000 dollar in 3 jaar tijd verliest.

Met de prijzen van klassieke en zeldzame auto’s die alsmaar blijven stijgen, zou je kunnen denken dat het kopen van zo’n bolide een meer dan prima investering is. Je steekt er een miljoentje in, een paar jaar later kan je de auto met een dikke winst verkopen. Kan je in de tussentijd pronken langs de betere boulevards, terwijl je geld veiliger is dan op de bank, niet?

Nou, de eigenaar van deze Aston Martin Vanquish Zagato Coupe denkt daar nu ongetwijfeld anders over. In oktober 2017 kocht hij of zij deze lichtblauwe coupé namelijk voor 820.571 dollar, omgerekend is dat 691.729 euro. Het gaat om nummertje 83 van in totaal 99 Vanquish Zagato’s. De eerste eigenaar vinkte opties aan als een aluminium grille, carbon ceramic remmen, adaptief onderstel, verwarmbare stoelen, enzovoorts. In maart 2019 werd de auto aan Motorcars International verkocht, die de auto op BringATrailer wilde verpatsen. Met een lekkere 6,0 liter V12 en slechts 2100 km op de teller, zou je denken dat de bolide snel weg zou zijn.

Schijn bedriegt, want de veiling ging alles behalve succesvol. Het hoogste bod was een schamele 420.000 dollar, nog maar net de helft van waarvoor de auto ooit werd aangeschaft. Daarmee heeft de Vanquish Zagato in drie jaar tijd 400.000 dollar verloren, ofwel 337.080 euro. Een ton per jaar! Waarschijnlijk was de verkoper heel blij dat er een minimumprijs was, waardoor de auto niet is verkocht.

We kunnen natuurlijk niet weten waarom er niet meer is geboden, maar we kunnen wel wat gokjes doen. Wellicht was het grootste pijnpunt wel het interieur. Met het donkerblauwe/zwarte leer is an sich niks mis, al vloeken de rode details wel aardig met de lichtblauwe buitenkant. Vooral de rode stiksels op de stoelen zien er nogal Fisher-Price uit.

De veiling is inmiddels afgelopen, maar de auto is nog wel te koop. Op de site van de dealer is de auto in vol ornaat te bekijken, waar ze een internetprijs communiceren. Voor 519.900 dollar kan deze Zagato van jou zijn. Klinkt als een koopje, maar met die afschrijving is de auto binnen zeven jaar helemaal niks meer waard. Kan je je geld toch maar beter op de bank bewaren?